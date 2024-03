‘Switchen? Ik geloof er heilig in dat ik het Nederlands elftal kan halen’

Neraysho Kasanwirjo is deze week voor even terug in Nederland. De 22-jarige verdediger speelt dit seizoen op huurbasis voor SK Rapid Wien, de huidige nummer vier van Oostenrijk. Voetbalzone reisde maandag af naar Zeist, waar Kasanwirjo onder meer sprak over de selectie van Jong Oranje, zijn band met Michael Reiziger en zijn toekomst bij Feyenoord.

Door Wessel Antes

“Het is altijd leuk om bij Jong Oranje te zijn”, begint Kasanwirjo met een lach op zijn gezicht. “Natuurlijk heb ik de boys gemist. Ik ben sinds zaterdagavond terug in Nederland. Zondag ben ik bij mijn familie in Amsterdam geweest en heb ik mijn rust gepakt. Ik ben er klaar voor om mezelf weer te laten zien deze week.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Feyenoord stalde Kasanwirjo begin september bij Rapid Wien. Sindsdien kwam de rechtspoot negentien keer in actie namens de Oostenrijkse club. Kasanwirjo is blij met zijn ontwikkeling in Wenen en vindt het dan ook logisch dat hij zich opnieuw mag laten zien bij Jong Oranje. “Het gaat goed, dus ik zag de oproep wel aankomen. Tijdens de vorige interlandperiode zat ik ook bij de selectie en toen heb ik geleverd, dus dit was geen verrassing voor mij.”

De selectie van Jong Oranje is een feest der herkenning voor Kasanwirjo, die jarenlang in de jeugdopleiding van Ajax speelde met spelers als Devyne Rensch en Kenneth Taylor. “Bij Jong Oranje hebben we echt een leuke groep nu. Ik kan het goed vinden met iedereen, maar denk dat Noah (Ohio, red.) toch wel uniek is. Met hem heb ik dagelijks contact, ook wanneer we niet bij het Nederlands elftal zijn.”

Kasanwirjo benoemt het verschil tussen de huidige lichting van Jong Oranje en de vorige, die in de zomer van 2023 een teleurstellend jeugd-EK speelde. “Ik wil niet direct zeggen dat deze selectie beter is, maar denk wel dat wij als groep hechter zijn. Daardoor zijn we uiteindelijk ook beter op elkaar ingespeeld tijdens wedstrijden. Veel jongens kennen elkaar al lang en dat helpt zeker mee.”

De huidige groep jeugdinternationals brengt de vrije uren tijdens het trainingskamp niet door achter de PlayStation. “Die heb ik niet meegenomen”, aldus Kasanwirjo. “We spelen tegenwoordig vaak Uno. Wie daar het slechtst in is? Eerst zou iedereen mij hebben genoemd, maar ik geef hem toch aan Noah. Zelf ben ik er steeds beter in geworden.”

Reiziger

Kasanwirjo is blij dat Michael Reiziger sinds afgelopen zomer voor de groep staat bij Jong Oranje. “Zijn werkwijze bevalt mij heel goed, ik heb bij Ajax ook onder hem mogen spelen. Michael houdt van aanvallend voetbal en wil dat zijn team de bal in bezit heeft. Verder vind ik het goed dat hij jongens vrij laat in hun denkwijze, vooral op deze leeftijd. Daardoor zijn spelers toch minder bang om fouten te maken.”

De Amsterdamse verdediger merkt een verschil met de werkwijze onder voormalig trainer Erwin van de Looi. “Al ben ik hem ook dankbaar, want hij liet mij debuteren in Jong Oranje”, benadrukt Kasanwirjo. “Het is voor mij wel makkelijker nu met Michael, aangezien ik hem al kende uit mijn tijd bij Ajax. Daardoor wist ik direct wat hij van mij verlangt en heb ik geen tijd nodig gehad om mij aan te passen.”

Daarnaast kan Kasanwirjo extra veel van Reiziger leren, daar de voormalig international in het verleden furore maakte bij onder meer AC Milan, Ajax en FC Barcelona op dezelfde posities. “Hij heeft in het verleden zijn mannetje gestaan als rechtsback en centrale verdediger, dus dan neem je nog sneller iets van hem aan. Ik vind het belangrijk om van Michael te leren, hij heeft een geweldige carrière gehad.”

Ook Kasanwirjo kan zowel in het centrum als op de rechtsbackpositie uit de voeten. Zelf heeft hij een duidelijke voorkeur. “Ik voel me het meest comfortabel centraal achterin. Ik ben een verdediger die de bal graag aan de voeten heeft en dat gebeurt het vaakst wanneer je in de as speelt. Als rechtsback ben je daarbij toch net iets meer afhankelijk van teamgenoten.”

Kasanwirjo speelde al tientallen jeugdinterlands namens Nederland.

Het grote Oranje

Liefst vier Feyenoorders ontvingen afgelopen week een uitnodiging van bondscoach Ronald Koeman voor het Nederlands Elftal. Ook Lutsharel Geertruida, een van Kasanwirjo’s beste voetbalvrienden, heeft zich opnieuw gemeld tussen de grote sterren. Kasanwirjo geniet van Geertruida’s ontwikkeling in De Kuip. “Ik heb nog dagelijks contact met mijn teamgenoten van Feyenoord en kijk alle wedstrijden. Geertruida speelt op dezelfde positie als ik, dus dan probeer ik natuurlijk ook dingen van hem op te pikken.”

Kasanwirjo is extra blij voor Quinten Timber, die voor het eerst is opgeroepen voor het Nederlands elftal. “Ook hem spreek ik nog vaak, dus ik heb hem direct een felicitatie gestuurd. Ik vind dat Quinten het echt heeft verdiend als je kijkt naar zijn prestaties dit seizoen. Ik hoop dat hij dit kan vasthouden en straks naar het EK gaat.”

De verhuurde Feyenoorder vindt het logisch dat zijn broodheer hofleverancier van Oranje is. “Daar schrik ik niet van”, aldus Kasanwirjo, die trainer Arne Slot daarbij prijst voor zijn rol in het Rotterdamse succes. “Hij is tactisch zo goed, dat Feyenoord eigenlijk nooit door de ondergrens zakt. Je ziet nu ook dat spelers van Feyenoord makkelijker aanhaken bij Oranje en dat is een groot compliment. Hoeveel er mee naar het EK gaan? Ik hoop alle vier!”

Zelf weet Kasanwirjo goed wat hij moet verbeteren om uiteindelijk ook de stap naar het grote Oranje te maken. “Ik wil als verdediger nog betrouwbaarder worden. Daarvoor wil ik de ondergrens van mijn prestaties verhogen, zodat niemand mij nog op fouten kan wijzen en om mij heen kan. Ik geloof er absoluut in dat ik nog enorm ga groeien als verdediger. ”

Kasanwirjo hoopt net als zijn teamgenoten via Feyenoord Oranje te bereiken.

Suriname

Wie de mogelijkheden voor het Nederlands elftal bekijkt, komt veel goede verdedigers tegen. Kasanwirjo is er niet bang voor om de komende jaren de strijd aan te gaan. “De voetballerij is een rare wereld, het kan heel snel gaan. Misschien ontwikkel ik mij de komende jaren ook heel snel. Concurrentie is alleen maar goed, want dat zorgt voor motivatie. We gaan zien wat de tijd brengt.”

Vanwege zijn roots zou Kasanwirjo er ook voor kunnen kiezen om zijn interlands voor Suriname te spelen. De verdediger heeft daar nog niet over nagedacht. “Switchen? Natuurlijk weet ik dat het een optie is, maar ik geloof er heilig in dat ik het Nederlands elftal kan halen. Ik ben jong, heb al veel ervaring in de Eredivisie en leer elke week nieuwe dingen. Ik voel dat er nog zoveel ruimte is voor verbetering en dat ik nog kan groeien als mens en als voetballer. De focus ligt nu op Jong Oranje, groeien, beter worden en daarna Oranje.”

Feyenoord

Kasanwirjo is blij met het verloop van zijn eerste buitenlandse avontuur. “Ik wilde gewoon uit mijn comfortzone stappen. Even de focus volledig op voetbal zonder aan andere dingen te denken. Bij Rapid Wien krijg ik echt de kans om aan mezelf te werken en dat had ik nodig. Daardoor kan ik straks sterker terugkeren naar Nederland.” In juni keert Kasanwirjo in principe terug naar Feyenoord.

“Bij Rapid Wien wil ik de komende maanden zoveel mogelijk spelen in de play-offs”, zegt Kasanwirjo doelbewust. “Ik hoop onze fans te belonen met Europees voetbal. Daarnaast staan we in de halve finale van de beker, die ik graag zou winnen. Daarna keer ik terug naar Feyenoord, waar ik mezelf echt wil laten zien. Ik hoop dat ik kan én mag spelen, want ik wil daar echt slagen.” In De Kuip ligt de jeugdinternational van Jong Oranje nog tot medio 2027 vast.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties