Twee Feyenoorders keihard afgeschreven: ‘Hebben daar niets meer te zoeken’

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 08:14 • Laatste update: 09:10

Mike Snoei ziet het somber in voor een aantal Feyenoorders. De Rotterdammers hebben deze zomer met Ayase Ueda, Luka Ivanusec, Ramiz Zerrouki en Calvin Stengs een aantal (potentiële) basisspelers in huis gehaald, wat maakt dat anderen naar de achtergrond worden verdreven. De trainer van Telstar verwacht dat er voor spelers als Neraysho Kasanwirjo en Javairô Dilrosun weinig eer meer te behalen valt in De Kuip.

Door de vele aanwinsten is de concurrentie momenteel groot bij Feyenoord. Het zorgt ervoor dat sommige spelers niet meer in de plannen van trainer Arne Slot voorkomen. "De 'Kasanwirjo-groep' heeft bijna niets meer te zoeken bij Feyenoord", stelt Snoei in Voetbalpraat. "Hetzelfde geldt voor Dilrosun. Die gaan niet meer aan spelen toekomen." Dilrosun kon Snoei vorig seizoen bij vlagen nog wel bekoren. "Dan kwam hij van rechts naar binnen, schieten met links. Echt een leuke speler."

Er is één positie die druk aan vervanging toe is, meent Snoei. "Als je Szymanski ziet spelen bij Fenerbahçe (tegen FC Twente, red.), weet je meteen wat Feyenoord mist", doelt de de analist annex trainer op de nummer 10-positie. "Tuurlijk, ze hebben heel veel goede middenvelders, maar een nummer 10... Ineens word je daar dan weer aan herinnerd. Daarom is Slot aan het kijken of ze nog iets van buitenaf kunnen krijgen."

Keeperskwestie

Tot slot meent Snoei dat Feyenoord de markt op moet voor een nieuwe doelman. Feyenoord zag vorige week Justin Bijlow uitvallen met een blessure en moet de Oranje-international mogelijk lange tijd missen. Afgelopen weekend tegen Sparta verdedigde Timon Wellenreuther het doel van de Rotterdammers, zoals hij dat vorig seizoen in het kampioensjaar ook veelvuldig deed. Snoei zou de gok echter niet durven nemen.

"Je neemt zoveel risico met Champions League-voetbal. Je wil toch niet elke dag naar Wellenreuther kijken of hij niet verkouden is of ziek thuis blijft? Ik ben een enorme fan van Bijlow, maar ik zag dat lijstje (met gemiste wedstrijden door blessures, red.). Je schrikt je dood. Zo weinig wedstrijden." Het Algemeen Dagblad rekende uit dat Bijlow sinds zijn debuut in de Eredivisie al 61 competitieduels moest laten schieten.