‘Neraysho Kasanwirjo kan Feyenoord na half jaar alweer gaan verlaten’

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 23:39 • Sam Vreeswijk

Neraysho Kasanwirjo gaat Feyenoord na een half jaar mogelijk alweer verlaten. 1908.nl meldt dinsdagavond dat de 21-jarige verdediger in de concrete belangstelling staat van het Oostenrijkse Rapid Wien. Kasanwirjo, die nog tot medio 2027 vastligt in De Kuip, kwam in januari over van FC Groningen. Bij Feyenoord wist hij tot dusver echter geen potten te breken.

Volgens het bovengenoemde medium informeerde de club uit Oostenrijk ruim een week geleden al naar de diensten van Kasanwirjo. Nu is de club echter daadwerkelijk concreet. De verwachting is dat Feyenoord binnen 24 uur een eerste bod van Rapid Wien gaat ontvangen. De huidige nummer vier van de Oostenrijkse competitie wil Kasanwirjo definitief overnemen, waardoor er ook een transfersom betaald zal moeten worden.

Om hoeveel geld dat gaat, is niet bekend. Transfermarkt schat de waarde van Kasanwirjo momenteel op zo'n 2,5 miljoen euro. Feyenoord nam hem afgelopen winter voor twee miljoen euro over van Groningen. Volgens 1908.nl is de mogelijke overgang van de verdediger tot stand gekomen via Transferroom. Dat is een marktplaats op het internet voor voetbalclubs, zaakwaarnemers en hun spelers.

Kasanwirjo doorliep de jeugdopleiding van Ajax, waarna hij in de zomer van 2021 naar Groningen verkaste. Tot een debuut in Ajax 1 kwam het overigens nooit. Voor de Trots van het Noorden speelde hij 52 officiële duels, waarna hij in januari van dit jaar dus naar Feyenoord verkaste. Voor de Rotterdammers kwam hij tot dusver slechts zeven keer in actie.