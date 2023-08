Slot ziet weinig perspectief: ‘Aan hem hoe hij ermee om wil gaan’

Zondag, 13 augustus 2023 om 14:35 • Laatste update: 14:44

Arne Slot heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn eerste opstelling van het nieuwe seizoen. De trainer van Feyenoord kiest er tegen Fortuna Sittard voor om Bart Nieuwkoop meteen voor de leeuwen te gooien. Verder wijkt de opstelling nauwelijks af van die van de verloren Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Een andere aanwinst, Ayase Ueda, begint op de reservebank.

Slot heeft niet getwijfeld om Nieuwkoop meteen in te passen. "We hebben een aantal spelers die de positie rechts centraal en rechtsback goed kunnen invullen", aldus de Feyenoord-trainer bij ESPN. "Pedersen en Nieuwkoop zijn de eerste die door mijn hoofd gaan. Het zijn gelijkwaardige spelers die allebei hetzelfde brengen in mijn optiek."

Neraysho Kasanwirjo, die ook op rechtsback uit de voeten kan, zit niet eens bij de selectie. "Daar wordt hij wel een beetje in te kort gedaan", erkent Slot. "Want hij is absoluut goed genoeg om bij de selectie te zitten. Hij traint ook goed. Maar het zou gek zijn om vijf verdedigers op de bank te zetten. Het kan goed zijn dat hij volgende week weer bij de selectie zit, maar als het zo blijft is zijn perspectief minder en is het aan hem hoe hij daarmee om wil gaan."

Voor Ueda komt de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard nog te vroeg. "Hij heeft een blessuretje gehad in de voorbereiding, er zijn transferperikelen geweest en heeft nog maar een keer 45 minuten gespeeld bij Brugge. Dus het is niet een speler die voorop loopt als we fysiek bezig zijn. Maar het is wel een speler die kan invallen in de eindfase. Hij is iemand die niet veel kansen nodig heeft om een goal te maken", sluit Slot positief af.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Zerrouki, Wieffer, Timber; Stengs, Giménez, Paixão.