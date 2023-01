Peter Bosz wordt gelinkt aan Ajax: ‘Asociaal, maar ik ben niet achterlijk’

Zondag, 15 januari 2023 om 11:06 • Guy Habets

Peter Bosz noemt vragen over een eventuele terugkeer als trainer bij Ajax 'asociaal'. De oefenmeester, die sinds zijn vertrek bij Olympique Lyon clubloos is en hoopt op een nieuwe klus, wil niet aan de stoelpoten van Alfred Schreuder zagen en houdt zich het liefste stil. Wel bevestigt Bosz dat hij gesproken heeft met Wolverhampton Wanderers, Aston Villa, FC Utrecht en FC Groningen.

Bosz werd tijdens Goedemorgen Eredivisie op ESPN door presentator Milan van Dongen gevraagd naar een eventuele terugkeer bij Ajax, maar hij kon zijn vraag niet afmaken. "Ik zei tegen mijn vrouw dat als ik die vraag zou krijgen, dat ik zou zeggen dat het een asociale vraag is", reageerde de voormalig oefenmeester van de Amsterdammers. "Stel dat ik nu naar de tv zit te kijken, naar een collega. Alfred is voor mij meer dan een collega, dus nee, die vraag moet je absoluut niet aan mij stellen."

Dat de vraag werd gesteld, kon Bosz dan weer wel begrijpen. "Ik ben niet achterlijk, ik snap de vraag wel, maar ik vind het niet netjes om daar iets over te zeggen. Dat ga ik niet doen. Of ik wel door andere Nederlandse clubs benaderd ben? Ja, ze bellen me wel eens. FC Groningen en FC Utrecht hebben dat wel gedaan, maar ik wist meteen dat ik dat niet ging doen. Dat komt omdat ik enerzijds net weg was bij Lyon en nog even wat rust wilde, maar anderzijds had ik het voor mezelf nog niet helder wat ik wilde doen."

De Apeldoorner was wel graag aan de slag gegaan in de Premier League. "Ik heb met Wolverhampton en met Aston Villa gesproken, maar die kozen voor een andere trainer. De Premier League is sowieso iets bijzonders, want er is zo veel geld. Als je de tijd zou krijgen met mensen die goed beleid voeren, dan kan je stappen gaan zetten. Of ik er weer klaar voor ben om als trainer in te stappen? Ja, nu mag het wel weer. Ik heb nu de tijd gebruikt om een keer niks te doen, maar het kan wel weer."