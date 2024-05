Ajax moet grote naam doorstrepen in zoektocht naar nieuwe algemeen directeur

Robert van Overdijk wordt niet de nieuwe algemeen directeur van Ajax, zo meldt De Telegraaf. De Brabander kwam in beeld na de schorsing van Alex Kroes, maar heeft besloten aan te blijven als algemeen directeur van Circuit Zandvoort. Van Overdijk zorgde er onder meer voor dat de Formule 1 terugkeerde in Nederland.

Van Overdijk verruilde in 2018 de Brabanthallen voor het Circuit van Zandvoort. Hij werkte bijna tien jaar bij Libéma en was daar onder meer verantwoordelijk voor grote muziekevenementen zoals 'A State of Trance' met Armin van Buuren en de bekende Foute Party van Q-music.

Tijdens zijn tijd bij Libéma zat Van Overdijk ook in de directie van de Beekse Bergen en Sportiom. Een van de wensen van Van Overdijk was om de Formule 1 Grand Prix weer naar Nederland te halen, wat hem uiteindelijk is gelukt.

Van Overdijk was ook bij AZ in beeld om de vertrekkende Robert Eenhoorn op te volgen, maar die vacature is ingevuld door Merijn Zeeman, de huidige technisch directeur van wielerploeg Visma-Lease a Bike.

Naast Van Overdijk zijn onder anderen ook zakenpartner Menno de Jong en Bernhard van Oranje eigenaren van Circuit Zandvoort. De interesse uit de voetballerij brachten de onderhandelingen in een stroomversnelling.

"Ik ben niet de persoon om alleen op de winkel te passen", laat Van Overdijk weten. "Voor mij zijn de waardering, het feit dat ik nu ook mede-eigenaar ben en de ambities nieuwe prikkels. We hebben een prachtige reis achter de rug, maar er ligt er nu ook weer een mooie reis voor ons."

Bernhard van Oranje is blij dat Van Overdijk aanblijft voor het circuit. "Aan de ene kant voelden we ons als aandeelhouders gevleid door de berichtgeving, maar anderzijds was het ook een wake-up call. Dat heeft mooie gesprekken opgeleverd."

"Daarin werd één ding al snel duidelijk: we hebben nog torenhoge ambities met elkaar en belangrijker, we willen dit met elkaar blijven doen. Vandaar dat het ons trots maakt Robert als mede-eigenaar aan boord te hebben kunnen halen. Op naar een volgend mooi hoofdstuk.”

