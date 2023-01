Perez zet vraagteken bij keuze Schreuder: ‘Heeft veertien wedstrijden geduurd’

Donderdag, 12 januari 2023 om 07:49 • Wessel Antes • Laatste update: 07:52

Kenneth Perez vraagt zich af waarom het lang heeft geduurd om Francisco Conceição te brengen bij Ajax. De analist van ESPN was tijdens de nabeschouwing van de bekerzege op FC Den Bosch (0-2) opnieuw dolenthousiast over de specifieke kwaliteiten van de twintigjarige Portugees. Perez snapt dan ook niet dat het een hele seizoenshelft heeft geduurd om in te zien dat de diepgang die Conceição heeft Ajax veel kan opleveren.

Hoewel Conceição pas 269 minuten achter zijn naam heeft in de hoofdmacht van Ajax, is Perez al overtuigd van zijn kwaliteiten. “Hij is bedrijvig, handig en rap op de eerste meters. Hij is niet zo groot, dus op de lange afstand zal hij misschien wat snelheid inboeten, maar hij is altijd bezig. De linksback moet altijd alert zijn, want hij gaat wel.” De Deense analist ziet specifieke kwaliteiten bij Conceição. “Hij kan alle kanten op, zowel binnendoor als buitenom. Hij heeft iets anders dan al die andere buitenspelers.” Tegen Den Bosch was de linkspoot niet trefzeker, voor rust schoot hij wel een bal op de lat. Na 69 minuten werd Conceição vervangen door Christian Rasmussen.

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt zich af of Ajax niet altijd een speler zoals Conceição nodig heeft, iemand met diepgang. Perez vindt van wel én plaats daarbij indirect een vraagteken bij het beleid van trainer Alfred Schreuder. “Het heeft veertien wedstrijden geduurd voordat Ajax blijkbaar vond dat ze dit nodig hadden.” Dat kwam volgens de analist ook nog eens puur toevallig tot stand. “Als Bergwijn en Berghuis fit waren geweest had Conceição ook niet gespeeld tegen NEC. Bergwijn had hij er niet snel uitgehaald, denk ik.”

Perez vindt het ondanks de mindere vorm van Bergwijn niet eerlijk om de Amsterdammer direct aan de kant te zetten. “Hij is de enige van al die aankopen die iets heeft laten zien. Dan heb je het natuurlijk over het begin en daarna is het in elkaar gedonderd, maar hij is wel de enige die enigszins heeft laten zien dat hij een aanwinst kan zijn.” Collega-analist Kees Kwakman sluit af met een conclusie. “De komende wedstrijden tegen FC Twente en Feyenoord zullen bepalend zijn voor de rest van het seizoen, dat geldt voor zowel Conceição als Bergwijn.”