Perez: ‘Het is toch te gek voor woorden, echt kapitale missers van Ajax’

Woensdag, 11 januari 2023 om 20:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:46

Kenneth Perez snapt niet waarom Alfred Schreuder afgelopen zondag koos voor Calvin Bassey als linksback in het uitduel van Ajax met NEC (1-). De analist wijst er woensdagavond in aanloop naar het bekerduel met FC Den Bosch op dat er vorig jaar zomer nog tien miljoen euro is betaald voor Owen Wijndal, de beoogde opvolger van de naar Bayern München vertrokken Daley Blind. Overigens start Wijndal in Den Bosch als linksback en begint Bassey als centrale verdediger.

"Het is toch te gek voor woorden dat je zo'n speler (Bassey, red.) hebt gekocht", opent Perez in de studio van ESPN. "Je hebt Wijndal gekocht voor tien miljoen. Die zat op de bank (tegen NEC, red.). Ik weet niet of het met griep te maken had." Presentator Jan Joost van Gangelen haakt gelijk in door te zeggen dat daar geen sprake van was. "Dat betekent dus dat je als club twee spelers hebt gekocht voor samen 35 miljoen euro. En uiteindelijk gaat een rechtsbenige rechtsback (Devyne Rensch, red.) links centraal spelen", uit de voormalig Ajacied zijn verbazing.

"En dat zet je Bassey op linksback en Wijndal niet. Dan is er toch iets helemaal foutgegaan in het aankoopbeleid afgelopen zomer?", deelt Perez een onvoldoende uit aan de technisch eindverantwoordelijken Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar. "Het is verkeerd ingeschat. Het kan tegenvallen, dat kan altijd. Als je een speler koopt kan het net niet worden wat je had verwacht. Maar dit zijn wel kapitale missers. Waar je dus een Rensch, die nooit links centraal heeft gespeeld, in een competitiewedstrijd links centraal laat spelen. Dan moet Wijndal het wel heel bont maken, terwijl je Wijndal eigenlijk een beetje boven Blind had gezet. Hoe slecht kan hij dan geweest zijn?" vraagt Perez zich af.

Van Gangelen denkt dat Wijndal woensdagavond in Den Bosch alleen maar een basisplaats heeft omdat Jurriën Timber door ziekte ontbreekt. "Dat zou je denken, maar nee", heeft Kees Kwakman zo zijn twijfels. Schreuder legde zondag uit waarom Wijndal op de bank zat in Nijmegen. "Hij mag meer leveren en de concurrentie is daar”, geeft de Ajax-coach aan bij ESPN.. “We hebben niet veel verdedigers, maar ze zijn aan elkaar gewaagd. Ik kies voor de jongens die het recent het beste hebben gedaan. Hij heeft ook goede periodes gehad."