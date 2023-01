Streuer gooit deur voor Zerrouki dicht; teleurgesteld Feyenoord trekt zich terug

Dinsdag, 10 januari 2023 om 22:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:13

Jan Streuer heeft herhaald dat hij Ramiz Zerrouki deze winter niet wil verkopen. De technisch directeur van FC Twente geeft bij ESPN aan dat er door Feyenoord veel getrokken wordt aan de middenvelder, die zelf de overstap naar De Kuip wil maken. Voetbal International weet dat Feyenoord zich inmiddels heeft neergelegd bij het standpunt van De Tukkers en de Rotterdammers gaan in de huidige transferperiode geen poging meer wagen om Zerrouki los te weken.

Streuer wordt dinsdagavond voor de camera gevraagd of hij 'de hele dag' contact heeft gehad met Feyenoord. "Dat viel wel mee", reageert hij. "We hebben wel contact gehad, maar het was vrij rustig. We hebben verschillende keren contact gehad, maar we zijn er niet uitgekomen, dus Zerrouki moet gewoon blijven. Ik vind het voor hem heel vervelend, want ik kan me voorstellen dat hij graag weg wil. Hij zal er ook meer kunnen verdienen", toont Streuer begrip voor de international. Feyenoord meldde zich afgelopen zomer en ook in de huidige transferperiode meerdere keren voor Zerrouki. Een akkoord leek afgelopen week even nabij, maar Twente wil niet meewerken.

"Wij hebben ook ambitie", vervolgt Streuer. "We hebben geen enkel probleem om in de zomer mee te denken, maar op dit moment kunnen we dat niet maken. We willen presteren, en als je hem laat vertrekken toon je niet de ambitie. We komen er niet uit. Dan blijft het zoals het is, en moet de speler blijven tot het eind van het seizoen. We gaan het nu niet meer doen." Zerrouki was dinsdag niet aanwezig bij de bekerwedstrijd tegen Telstar. De rechtspoot had zich namelijk ziekgemeld.

Zerrouki liet na de eerste keer dat bekend werd dat de onderhandelingen gestaakt zijn van zich horen op Instagram. In een story plaatste de middenvelder een afbeelding van hem in een wedstrijd tegen Feyenoord met daarboven een zandlopertje. Daarmee lijkt hij aan te geven dat een transfer een kwestie van tijd is. Toch is Streuer niet bang voor een eventuele lastige houding van zijn sterspeler. "Wat schiet je ermee op om het hard te spelen? De speler heeft een contract getekend. Iedereen die weet wat voetbal is, zegt dat de club gelijk heeft. Het verhaal is dat we het gewoon niet gaan doen. We moeten nu afwachten of hij morgen fit is. Ik kan me voorstellen dat hij er morgen niet is, maar we kennen hem als een geweldige jongen. Misschien zien we hem morgen wel."

Feyenoord lijkt zich inmiddels te hebben neergelegd bij het besluit van FC Twente, zo schrijft Voetbal International direct na het interview van Streuer. Hoewel de Rotterdammers 'teleurgesteld' zijn, gaat men geen nieuwe poging wagen om Zerrouki in te lijven. "Algemeen directeur Dennis te Kloese wilde nu zaken doen en was bereid een voor clubbegrippen maximale transfersom te betalen, maar niet meer dan acht miljoen euro", zo klinkt het. Volgens de berichtgeving heeft Feyenoord Sivert Mannsverk van Molde FK nu in het vizier als alternatief.