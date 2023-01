Sneijder: 'Als je hem dan toch zo'n functie geeft, waarom dan niet bij Ajax?'

Wesley Sneijder mengt zich maandagavond in de discussie over het technisch beleid bij Ajax. Volgens de voormalig middenvelder van de Amsterdamse club was het geen slecht idee geweest om Nigel de Jong aan te trekken als technisch directeur. De voormalig Oranje-international werd vorige week enigszins verrassend aangesteld als directeur topvoetbal bij de KNVB. Ondertussen is er de nodige kritiek op Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, die Marc Overmars vorig jaar opvolgden.

"Nigel de Jong zit nu bijvoorbeeld bij de KNVB. Als je hem dan toch zo'n functie geeft, waarom dan niet bij Ajax?", vraagt Sneijder zich hardop af in de voetbaltalkshow. "Het is een jongen van de club." Presentator Wilfred Genee oordeelt dat De Jong voor een dergelijke rol te weinig ervaring heeft. "Nee, maar ook niet bij de KNVB", countert Sneijder gelijk. "Als je dan toch een oud-voetballer in die positie wil die nog dicht bij de generatie staat, dan had je misschien hem daar die kans moeten bieden. Maar ik weet het niet, Ajax is op zoek en ze kunnen er blijkbaar niet een vinden op dit moment. En dat is spijtig, want het gaat niet best."

"Ook binnen de selectie. Met Daley Blind nu bijvoorbeeld", verlegt Sneijder de aandacht naar de onrust rondom de inmiddels naar Bayern München vertrokken linksback. "Dan kun je zeggen: 'waarom niet nog een halfjaar bij Ajax op de bank?' Waarom? Waar komt dat vandaan? Dat komt omdat de organisatie niet klopte. En of Alfred Schreuder daar nou debet aan is of van hogerhand. Het klopt gewoon niet binnen die club. Er is niemand die daar opstaat", velt Sneijder een hard oordeel over een van zijn voormalige werkgevers.

Tafelgenoot Wim Kieft snapt heel goed waarom Blind op 32-jarige leeftijd bij Ajax is vertrokken. "Na zo'n carrière wil je niet op de bank plaatsnemen. En ik kan me ook voorstellen dat het een enorme tik is voor hem. Maar je hoort ook dat hij er echt niet mee kon omgaan, ook hoe hij zich opstelde in de kleedkamer. Als je dat niet kan, dan kan je maar een ding doen en afscheid van elkaar nemen. En dan is het de vraag hoe je afscheid van elkaar neemt. Misschien komt dat later nog een keertje", aldus Kieft. Schreuder gaf vrijdag nog te kennen dat hij Blind niet meer heeft gesproken na diens vertrek bij Ajax.