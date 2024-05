Uitgevallen Ederson deelt grappige berichten die fans van Arsenal hem stuurden

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ederson, die bestookt werd met WhatsApp-berichten van Arsenal-supporters.

Door de cruciale zege op Tottenham Hotspur (0-2) van dinsdagavond hebben the Citizens de koppositie in de Premier League weer overgenomen van Arsenal. Ederson heeft een nieuw telefoonnummer moeten regelen, want supporters van Arsenal wisten zijn oude te achterhalen. De Braziliaanse sluitpost werd vervolgens overladen met berichten, maar kan daar naar eigen zeggen wel om lachen.

Ederson deelde na de overwinning op Tottenham een screenshot op Instagram van binnengekomen berichten op zijn telefoon. “Mijn telefoonnummer is gelekt en ik kreeg de nodige grappige berichten binnen”, schreef de doelman bij het screenshot. “Hey, Braziliaanse schoonheid, hoeveel wil je hebben voor een mooie avond, vanavond?”, stuurde een van de Arsenal-fans naar hem.

Ederson raakte halverwege de tweede helft buiten westen na een botsing met Tottenham-verdediger Cristian Romero. De doelman kon niet verder en moest vervangen worden door Stefan Ortega.

De Duitse reservedoelman zou in het laatste kwart een hoofdrol opeisen, daar hij invaller Dejan Kulusevski twee keer van scoren wist te houden. Alsof dat nog niet genoeg was hield hij zijn ploeg vijf minuten voor tijd nogmaals op de been.

Na een gigantische ketser van Manuel Akanji genoot Heung-Min Son een vrije doortocht richting het doel van City. Ortega kwam zijn doel uit om het de Zuid-Koreaan zo lastig mogelijk te maken en slaagde daarin. Met een uiterste krachtsinspanning hield hij het doel schoon.

Het screenshot van Ederson.

Doelman Ederson wordt gewisseld na een heftige botsing ?? Gelukkig lijkt het goed te gaan met de Braziliaan. Hij had zelfs graag nog blijven staan, zo blijkt uit zijn reactie... ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague #TOTMCI pic.twitter.com/t7XNMjEUZl — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 14, 2024

