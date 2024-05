Furieuze Spurs-manager Postecoglou krijgt het aan de stok met fan van Tottenham

Tottenham Hotspur verloor dinsdagavond in eigen huis van Manchester City (0-2). Vele supporters zagen hun club echter ook het liefst verliezen, zodat de kans groter is dat aartsrivaal Arsenal de Premier League-titel misloopt. Tottenham-manager Ange Postecoglou heeft grote twijfels aan de instelling die heerst binnen de club.

De Australische manager baalde als een stekker na de verliespartij tegen Manchester City. De kans op de vierde plaats, die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League, is daarmee verkeken.

Postecoglou sprak na afloop tegenover de media zijn ergernis uit. “Het was niet de sfeer die ik hier gewend ben.” De oefenmeester kreeg het tijdens het duel ook aan de stok met een supporter van Tottenham, die Manchester City in zijn ogen veel te veel aanmoedigde.

“De laatste 48 uur hebben me laten zien dat de fundamenten bij deze club vrij broos zijn. Binnen de club, maar ook erbuiten. Ik ga daar hier niet verder op in. Het zijn gewoon mijn observaties. Die houd ik voor mezelf. We moeten terug naar de tekentafel”, vervolgde Postecoglou, die leek te doelen op een algeheel gebrek aan winnaarsmentaliteit in en rondom de club.

Postecoglou is zeker niet de eerste manager van Spurs die de mentaliteit kraakte in Londen. Zijn voorgangers Antonio Conte en José Mourinho deden dat eerder ook al.

“Ze zijn er hier gewoon aan gewend geraakt om niets te winnen”, zei Conte in maart vorig jaar kort voor zijn vertrek. “Ze willen niet voor iets belangrijks spelen, ze willen niet onder druk spelen, ze willen geen stress krijgen. Dat is lekker makkelijk.”

Postecoglou haalde zijn schouders op toen hem werd gevraagd naar de supporters van Tottenham die juichten voor Manchester City, waardoor aartsrivaal Arsenal de koppositie in de Premier League is kwijtgeraakt. “Ik wil gewoon succesvol zijn hier. Dus wat de prioriteiten van andere mensen hier zijn, maakt me helemaal niks uit.”

