Schreuder voelt zich bestolen door Pol van Boekel na zeperd in Nijmegen

Zondag, 8 januari 2023 om 17:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:44

Alfred Schreuder heeft ondanks het puntenverlies in Nijmegen genoeg goede dingen gezien. De vijftigjarige oefenmeester zag met name in de eerste helft van het duel met NEC (1-1) een fris Ajax, dat volgens hem wel een gebrek aan scherpte te verwijten valt. Schreuder vindt echter ook dat scheidsrechter Pol van Boekel enige blaam toekomt.

NEC kreeg vijf minuten na de thee een makkelijke vrije trap mee, die uiteindelijk binnengelopen werd door Landry Dimata. Daarmee maakten de Nijmegenaren de openingstreffer van Davy Klaassen ongedaan. Ondanks dat Ajax de Belg volgens Schreuder beter had moeten verdedigen, denkt de keuzeheer tevens dat de situatie überhaupt niet had mogen ontstaan. "Ik denk in eerste instantie dat het absoluut geen vrije trap was", betoogt Schreuder tegenover de camera's van ESPN.

Het was volgens de Barnevelder ook het enige zwakke moment van Van Boekel; Schreuder vindt dat Ajax vooral de hand in eigen boezem moet steken. ""Ik denk dat we, als je simpel naar de wedstrijd kijkt, onze kansen niet benut hebben. We hebben voldoende mogelijkheden gecreëerd om meer dan één goal te maken. Ik denk dat je het zo kan verklaren. Er waren nog een aantal jongens die niet helemaal fris waren, dat zag je ook wel aan de bank vandaag. Maar als je aan het einde nog twee, drie grote kansen krijgt.."

"Het resultaat is niet goed, je moet hier gewoon winnen", concludeert Schreuder. "Zeker als je zoveel mogelijkheden krijgt. Maar voor ons is de manier waarop ze op het veld staan het belangrijkst, dat neem je natuurlijk wel mee. Dat is wel een verschil met de wedstrijden voor de winterstop." Het gelijkspel in het Goffertstadion zal extra zuur voelen voor Ajax, daar de directe concurrentie dit weekend ook al morste. Feyenoord kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij FC Utrecht, terwijl PSV een 0-0 bij Sparta Rotterdam moest toestaan. Feyenoord gaat zo nog altijd aan kop, op drie punten gevolgd door zowel Ajax als PSV.