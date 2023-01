Twente staakt gesprekken met Feyenoord over transfer Zerrouki per direct

Zaterdag, 7 januari 2023 om 21:41 • Guy Habets • Laatste update: 21:46

Ramiz Zerrouki verkast deze winter niet naar Feyenoord. Dat melden TC Tubantia en RTV Oost. De middenvelder van FC Twente wordt al geruime tijd begeerd door de Rotterdammers en de afgelopen dagen was er contact tussen de twee clubs, maar de onderhandelingen zijn nu stopgezet door de Tukkers. Zij willen Zerrouki niet laten gaan.

Vrijdag meldde 1908.nl nog dat Feyenoord dicht bij het aantrekken van Zerrouki was, omdat de geboden transfersom niet veel meer verschilde van de vraagprijs die Twente hanteerde. Het gaat echter toch niet van een deal komen, want technisch directeur Jan Streuer heeft besloten om de stekker uit de deal te trekken. Hij wil de Algerijns international toch graag binnenboord houden en hem niet naar een competitiegenoot laten vertrekken. Twente gaf eerder al te kennen dat het Feyenoord als concurrent ziet en het de Rotterdamse club dus niet wil versterken.

Er was al sprake van de nodige irritatie bij beide clubs. Feyenoord stoort zich aan de halsstarrige houding van Twente en de club uit Enschede vindt dat het niet klaar zou moeten staan om de problemen in De Kuip zomaar op te lossen. Zerrouki zelf hoopte naar verluidt dat de clubs eruit zouden komen, maar dat gaat dus niet gebeuren. De controleur zal het seizoen afmaken in de Grolsch Veste en mag komende zomer weer hopen op een overstap. Dan ligt hij nog maar een jaar vast, hoewel Twente de verbintenis nog met een jaar kan verlengen.

In gesprek met 1908 bevestigt Streuer dat Feyenoord niet meer hoeft te hopen op een deal in januari. "We hebben ze gemeld dat we Zerrouki deze winter niet willen verkopen. Eén van onze beste spelers in de winter verkopen zou geen goede keuze zijn." Na afloop van de met 2-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen FC Emmen werd Zerrouki voor de camera gehaald, maar wilde hij niets zeggen over een eventuele overstap. In augustus was hij wel uitgesproken. "Elke speler heeft ambitie. Voor mij persoonlijk is het sportieve het belangrijkste. Feyenoord speelt in de UEFA Europa League. Onder die omstandigheden kan ik doorgroeien tot een betere speler. Ik denk dat het een win-win kan zijn voor alle partijen."