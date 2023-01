Jansen doet boekje open over gedrag Blind: ‘Het was niet alleen Schreuder’

Dinsdag, 3 januari 2023 om 09:14 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:26

Volgens Freek Jansen is niet alleen Alfred Schreuder verantwoordelijk voor het vertrek van Daley Blind bij Ajax. De 32-jarige verdediger zou 'vol chagrijn tekeer zijn gegaan' nadat hij zijn basisplek verloor, wat de beleidsbepalers binnen de club aan het denken zette. "Andere verantwoordelijke mensen hadden zoiets van: voordat de boel bij elkaar gaat komen, moet er wel duidelijk zijn wat er met Daley Blind gaat gebeuren", vertelt Jansen bij Voetbalpraat.

Ajax maakte vijf dagen voor de jaarwisseling bekend dat het tot medio 2023 doorlopende contract van Blind per 31 december 2022 verscheurd werd. Daardoor ligt de weg naar een nieuwe werkgever open voor het kind van de club. Zijn uittocht mag echter niet alleen Schreuder worden verweten, vindt Jansen. De houding van Blind nadat hij zijn basisplek verloor bracht de clubleiding namelijk in een spagaat volgens de journalist.

"Stoorzender is een te groot woord voor Blind, maar ze hebben wel gemerkt dat hij vol chagrijn tekeerging vanaf het moment dat hij wissel kwam te staan. Niet alleen zichtbaar op het veld, maar ook in de kleedkamer", beweert Jansen. De journalist haalt daarop het verschil met Davy Klaassen aan, die óók geen vaste basisspeler was of is, maar daar nooit stennis om schopte in Amsterdam. "De houding van Blind en Klaassen is een wereld van verschil. Dat heeft absoluut invloed gehad op de keuze van Ajax. Het was niet alleen Schreuder", stelt Jansen dus.

De Ajax-watcher weet dat de landskampioen om de tafel ging met Blind, maar contractontbinding daarna als enige uitweg zag. "Beide kanten hebben hun eigen waarheid, maar Blind is te hongerig om genoegen te nemen met een rol van twaalfde man die af en toe zijn minuten maakt en belangrijk is in de kleedkamer, zoals in het verleden met spelers als André Ooijer gebeurde. Dat wilde hij niet", aldus Jansen. Voorlopig is het nog onduidelijk waar Blind zijn carrière zal vervolgen. Royal Antwerp wil de routinier naar verluidt dolgraag naar België halen, terwijl ook Real Sociedad in de race is.