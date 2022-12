‘Topkandidaat voor Kudus dient zich aan; vraagprijs veel lager dan verwacht’

Zaterdag, 31 december 2022 om 10:13 • Tom Rofekamp

Borussia Dortmund leidt de race om Mohammed Kudus, weet BILD. Die Borussen troeven volgens de laatste vooruitzichten Chelsea, Manchester United, Arsenal en Newcastle United af, die ook allen geïnteresseerd zijn in de Ghanese middenvelder. De Duitse boulevardkrant weet bovendien dat Ajax bereid is om te luisteren naar aanbiedingen vanaf 25 miljoen euro. Dat is veel minder dan de eerder door The Athletic gerapporteerde 35 tot 40 miljoen.

The Athletic meldde half december dat Kudus zijn vertrekwens bij Ajax reeds had aangekondigd. Omdat de Amsterdammers de technicus eigenlijk niet kwijt willen, zouden ze zijn vraagprijs op zo'n 35 tot 40 miljoen euro hebben vastgesteld. Volgens BILD is Ajax echter al bereid vanaf 25 miljoen te luisteren. Dortmund zou geen probleem zien in dat bedrag en Kudus zo snel mogelijk aan zijn selectie willen toevoegen.

De berichtgeving van het doorgaans betrouwbare BILD leeft echter op gespannen voet met van die van hun Amerikaanse collega's. The Athletic beweert namelijk dat Kudus voorkeur heeft voor een dienstverband in de Premier League. Voorwaarde voor de Ghanees is daarbij wel dat hij enkel als middenvelder gebruikt zal worden. Bij Ajax gebruikt trainer Alfred Schreuder hem voornamelijk in de punt van de aanval als alternatief voor Brian Brobbey.

Kudus maakt persoonlijk zijn beste seizoen tot nu toe door in Amsterdamse dienst. Na 21 duels over alle competities staat de teller op tien doelpunten en twee assists. De 21-voudig Ghanees international bereidt zich na de vroege uitschakeling van zijn land op het WK in alle rust voor op de tweede seizoenshelft in de Eredivisie. Die wordt hervat in het weekend van 6 januari.