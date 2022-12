Danny Blind maakt aan alle geruchten over terugkeer bij Ajax een einde

Maandag, 26 december 2022 om 12:47 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:06

Danny Blind keert niet terug in de raad van commissarissen bij Ajax, zo bevestigt hij aan het Algemeen Dagblad. De tot voor kort assistent-trainer van Louis van Gaal wil graag zijn handen vrij hebben na het WK. Leen Mijaard, voorzitter van de raad, gaf afgelopen week nog te kennen om de tafel te zullen met Blind.

Het was bekend dat Blind met zijn werk bij Oranje zou stoppen zodra het WK in Qatar achter de rug was. Toen dat moment eenmaal aanbrak, werden de geluiden over een terugkeer in de rvc van Ajax steeds luider. Blind wil echter aan alle geruchten een einde maken. "Ik wil mijn handen vrij hebben, ook na het WK. Dat weet Ajax overigens al een tijdje", vertelt de voormalig bondscoach aan het Algemeen Dagblad.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Blind zegt zijn besluit nog voor het eerste groepsduel van Nederland gedeeld te hebben met Edwin van der Sar. Mijaard leek daar niet van op de hoogte, daar de voorzitter afgelopen week nog te kennen gaf 'binnenkort eens rustig te gaan zitten met Blind'. De vader van Daley was tussen 2018 en 2021 ook al lid van de rvc bij Ajax. Hij besloot zijn taken neer te leggen om Van Gaal bij te staan bij het Nederlands elftal.

Dat Daley onlangs zijn vertrekwens uitsprak, heeft niet meegespeeld in Blinds beslissing, zo beweert hij. "Ik kan zaken al jaren rationeel scheiden. Wat ik zeg: begin november was ik er voor mezelf al wel uit. En dat is niet meer veranderd", aldus de voormalig bestuurder. Wel erkent Blind 'dat randzaken niet mee hebben geholpen'. Daarmee doelt hij mogelijk op het ongelukkige uitlekken van Daleys vertrekwens. Laatstgenoemde gaf op Twitter aan niet blij te zijn met hoe de media vooruitliep op zijn exit bij Ajax.