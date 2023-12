‘Martin Jol dacht dat ik een miskoop was, maar ik heb een goede naam bij Ajax’

Marko Pantelic heeft in een uitgebreid interview met het clubkanaal van Ajax teruggeblikt op zijn tijd in Amsterdam. De Serviër speelde slechts één seizoen in de Johan Cruijff ArenA nadat gesprekken over een nieuw contract op niets uitliepen, maar groeide desondanks uit tot een cultfiguur.

Pantelic maakte in de zomer van 2009 de overstap naar Ajax, dat hem transfervrij overnam van Hertha BSC. De Servische spits kwam bij de recordkampioen onder de vleugels te werken van Martin Jol en assistent-trainer Danny Blind.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Martin Jol was een man die wist wat het beste was voor zijn team", is Pantelic lovend over zijn voormalig leermeester. "Ik denk dat het slim was van hem om mij te laten tekenen. Hij had mij nodig als laatste puzzelstukje om iets groots te kunnen maken."

"De eerste paar wedstrijden kwam er veel kritiek op mij", gaat Pantelic verder. "Ik scoorde niet meteen. Deed ik dat wel, dan had iedereen mij geweldig gevonden. Maar dat deed ik niet. Het moment dat alles veranderde was de eerste wedstrijd tegen Feyenoord."

Pantelic zat geen moment in de wedstrijd tegen de aartsrivaal en had het gevoel dat hij na een half uur gewisseld zou worden. "Op dat moment dachten ze (Jol en Blind, red.) dat ik een miskoop was." De aanvaller richtte zich uiteindelijk op en tekende voor drie assists in de met 5-1 gewonnen Klassieker.

Na een uitstekend jaar met 21 goals in 38 wedstrijden vertrok Pantelic weer uit de ArenA. "Het was niet mijn keuze om te vertrekken", blikt hij terug. "Ik ben een man van mijn woord. Dat zal ook altijd zo blijven, ook als een deal niet goed voor mij blijkt te zijn."

"Na een maand of tien werd ik gebeld door de mensen van Ajax om het over mijn contract te hebben. Ik zei dat er niets besproken hoefde te worden. Ik zou een jaar komen om te helpen. Zij waren er niet zeker van dat ik van toegevoegde waarde zou zijn."

Volgens Pantelic had zowel hij als Ajax niets te verliezen. "Maar we spraken af dat als het na een jaar zou bevallen, ik voor vier jaar kon tekenen. Toen bood Ajax mij een contract voor een jaar aan. Daarna een jaar plus nog een jaar. Dat weigerde ik. Ik zei: 'Jullie snappen niet met wie je aan het praten bent. Dit is geen kleuterklas.'"

Dertien jaar later voelt Pantelic zich nog steeds geliefd. "Uiteindelijk zijn we goed uit elkaar gegaan. Ik heb nog steeds een goede naam in Amsterdam. Mijn gevoelens hoef ik denk ik niet uit te leggen. Die heb je volgens mij wel gezien. Je hebt kunnen zien wat ik voel voor Ajax."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties