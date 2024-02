AFCA reageert met drie veelzeggende woorden op toenadering Ajax tot Overmars

Supportersclub AFCA heeft middels een statement gereageerd op de toenadering van Ajax tot Marc Overmars. Vrijdag bracht de NOS naar buiten dat de ex-directeur voetbalzaken, na zijn vertrek vanwege grensoverschrijdend gedrag, twee keer is benaderd voor een terugkeer. Beide keren zag Overmars daarvan af.

Het statement wordt ingeluid door drie veelzeggende woorden: 'Driemaal is scheepsrecht.' Supportersclub AFCA doelt daarmee op de twee mislukte pogingen en hoopt dat de oud-aanvaller in de toekomst terugkeert bij de club.

"Ook de AFCA Supportersclub heeft kennisgenomen van de meest recente berichtgeving over Marc Overmars", zo klinkt het. "Hierin komt naar voren dat Overmars tweemaal is benaderd voor een terugkeer bij Ajax. Onze reactie: ‘driemaal is scheepsrecht’."

"De AFCA Supportersclub komt op voor de belangen van de fanatieke supporters van ons aller Ajax. Onze mening hebben wij op de tribune meerdere malen verkondigd, en wij zullen deze ook op dit moment niet onder stoelen of banken steken."

Vervolgens richt de supportersclub zich tot Michael van Praag. "Het is teleurstellend om te zien dat de huidige voorzitter van de RvC, die deze functie ‘tijdelijk’ bekleedt, aan de NOS heeft laten weten dat een terugkeer er niet in zit zolang hij op die positie zit."

Reactie Van Praag

Van Praag gaf bij detekst en uitleg over de situatie rond Overmars. " Danny Blind heeft hem op persoonlijke titel benaderd", aldus de voorzitter van de RvC. "Is het gek dat hij contact heeft met Overmars? Nee. Danny behartigt de zaken van zijn zoon Daley en Overmars heeft laten weten eventueel geïnteresseerd te zijn in hem."

Van Praag ontkent contact te hebben gehad met Overmars. "Er zijn misschien wel meer mensen die lid zijn van de vereniging van Ajax die hem hebben gevraagd of een terugkeer bespreekbaar is, maar daar heb ik niet zoveel mee te maken. Bij ons (de huidige RvC, red.) is het in ieder geval niet bespreekbaar. In mijn periode keert Overmars niet terug bij Ajax. Dat kan ik uitsluiten."

Supportersclub AFCA benadrukt Overmars nooit te zullen laten vallen. "Hopelijk tot snel bij de club waar zowel jij als wij enorm veel van houden. En als mensen het veld moeten ruimen om tot een terugkeer van jou te komen, dan is dat maar zo", klinkt het tot besluit.

