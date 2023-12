Danny Blind onthult waarom hij niet vorig jaar al instapte bij Ajax

Danny Blind is officieel terug bij Ajax. De oud-speler en -trainer werd woensdag tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC). De benoeming geldt tot november 2027.

De terugkeer van Blind komt niet geheel uit de lucht vallen. Ajax maakte eind oktober al bekend dat de 62-jarige oud-speler officieel wordt voorgedragen als lid van de RvC. Toen moest alleen nog een geschikte datum gevonden worden voor een Buitengewone Vergadering voor Aandeelhouders.

Nu keert Blind dus definitief terug. "Ik heb het al drie jaar gedaan, van 2018 tot 2021. Toen moest Van Gaal zo nodig bondscoach worden. Ik ben meegegaan als assistent en daardoor ben ik destijds teruggetreden als commissaris. Destijds heb ik het met heel veel plezier gedaan. Dat is ook de reden dat ik er nu weer voor openstond."

Ook legt Blind uit waarom hij een jaar geleden niet al instapte. "In een jaar is er natuurlijk heel veel gebeurd. Ik had er mijn persoonlijke redenen voor om toen niet terug te keren. Ik had nu geen bezwarende redenen om dat niet te doen. In een jaar zijn er heel veel dingen anders geworden. Dat is de reden waarom ik nu wel ben ingestapt. Ik denk dat het ook belangrijk is om vooruit te kijken en niet te veel terug te kijken."

"Zonder arrogantie kan ik wel zeggen dat ik verstand heb van bepaalde voetbalzaken", gaat Blind verder. "Alle processen, alle zaken, die echt om het voetbal spelen, qua opleiding en transfers, daar heb ik ervaring mee. Wat mij betreft: fijn dat ik terug mag komen."

Blind heeft al ervaring in de rol van commissaris bij Ajax. De 493-voudig Ajacied was in de periode van april 2018 tot augustus 2021 ook al lid van de RvC. Daarna werd Blind assistent van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal, tot en met het WK van 2022. Tot op heden kluste hij alleen wat bij als analist.

Naast speler en commissaris bekleedde Blind nog velerlei functies in Amsterdam. Hij was eerder al directeur spelersbeleid, hoofd jeugdopleidingen, hoofdtrainer, assistent-trainer en technisch directeur bij Ajax. Voor het restant was Blind alleen werkzaam bij het Nederlands elftal als bondscoach en assistent-bondscoach.

