Daley Blind komt met opmerkelijk statement na nieuws over vertrek bij Ajax

Donderdag, 15 december 2022 om 15:51 • Guy Habets • Laatste update: 15:58

Daley Blind heeft zich naar aanleiding van het nieuws over zijn aanstaande vertrek bij Ajax gemeld op social media. In een statement op Twitter sprak hij zich uit over de berichtgeving, waarvan hij vindt dat daarin een verkeerde afspiegeling van de situatie wordt weergegeven. Ook stelt Blind dat het 'typisch' is dat de media er al van weten.

Woensdag verzekerde de Telegraaf dat Blind een transferzoek had ingediend bij Ajax, dat door de clubleiding van de Amsterdammers werd gehonoreerd. De linkspoot zou vanwege bewezen diensten transfervrij mogen vertrekken en Royal Antwerp heeft interesse. Het statement van Blind lijkt er echter op te wijzen dat de vork anders in de steel zit. "Zo jammer maar typisch dat dit binnen een dag bij de ‘media’ ligt", zo laat hij weten. "Het is ook nog eens een verkeerde afspiegeling van zaken. Zucht..."

Blind werd door Overmars in de zomer van 2018 teruggehaald van Manchester United naar Ajax, dat maximaal 20,5 miljoen euro betaalde. De verdediger behoorde sinds zijn terugkomst in de Johan Cruijff ArenA tot de absolute sterkhouders van Ajax, maar onder Alfred Schreuder nam dit seizoen de kritiek steeds verder toe. De coach hield aanvankelijk vast aan een basisplek voor Blind, maar zette de linksachter annex centrumverdediger in de laatste vier wedstrijden voorafgaand aan het WK op de bank achter Owen Wijndal. Blind staat op 333 gespeelde duels voor Ajax, waarin hij dertien keer scoorde en 21 assists gaf.

Op het WK in Qatar werd Blind wel 'gewoon' de onbetwiste eerste linksback van Louis van Gaal. In de achtste finale tegen de Verenigde Staten (3-1 winst) vertolkte de vleugelverdediger een hoofdrol met een goal en assist. Ook in de kwartfinale tegen Argentinië (2-2, verlies na strafschoppen) verscheen Blind aan de aftrap, maar werd hij kort na rust gewisseld voor Luuk de Jong. De nu nog Ajacied staat na de uitschakeling op het WK op 99 interlands.

Antwerp, waar Marc Overmars de directeur voetbalzaken is en Mark van Bommel als trainer de scepter zwaait, kan een linksback goed gebruiken. De oefenmeester uit Limburg kan voorlopig geen beroep doen op Sam Vines, zijn eerste keuze op die plek, die in november een zware enkelblessure opliep. Zijn beoogde stand-in Gastón Ávila komt niet voor in de plannen van Van Bommel, die de laatste wedstrijden voor de WK-break speelde met de rechtsbenige Jelle Bataille op links.