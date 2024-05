Sevilla kondigt emotioneel afscheid aan: clubicoon vertrekt na 684 wedstrijden

Jesús Navas is bezig aan zijn laatste weken als speler van Sevilla, zo maakt zijn club donderdag bekend via de officiële kanalen. De 38-jarige Spanjaard, 51-voudig international van la Roja, speelde tot dusver al 684 officiële wedstrijden als Sevillista. Het is nog onbekend waar Navas zijn carrière vervolgt.

Sevilla pikte Navas in 2000 op bij UD Los Palacios. In 2003 debuteerde de rechtspoot in de hoofdmacht, waarna hij tien jaar lang van grote waarde zou zijn. Navas leverde Sevilla in 2013 liefst 20 miljoen euro op met zijn transfer naar Manchester City, om vervolgens in 2017 transfervrij terug te keren.

Inmiddels staat de teller op 684 officiële wedstrijden namens Sevilla, die Navas voornamelijk speelde vanaf de rechterflank. In zijn vele optredens was de huidige aanvoerder goed voor 37 doelpunten en en 119 assists.

Met Sevilla won Navas twee keer de UEFA Cup (2006 en 2007), twee keer de Europa League (2020 en 2023) en een UEFA Supercup (2007). In eigen land legde hij beslag op de Copa Del Rey (2007 en 2010) en de Spaanse Supercup (2007).

Navas is nog niet van plan om te stoppen, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano direct na de bekendmaking van Sevilla. De ervaren vleugelverdediger is zodoende transfervrij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Volgens Romano had Navas, met zijn status als clubicoon, gehoopt op een nieuw contract, maar bleef een aanbod van Sevilla uit. Navas is overigens nog steeds international van Spanje en hoopt komende zomer actief te zijn op het EK in Duitsland.

Navas speelde buiten Sevilla dus enkel voor Manchester City. Namens the Citizens kwam de Spanjaard tot 8 doelpunten en 35 assists in 183 officiële wedstrijden. Met de Engelse grootmacht won Navas de Premier League (2013/14) en EFL Cup (2014 en 2016).

