Duitsland maakt definitieve selectie voor EK in eigen land bekend

Duitsland heeft de volledige EK-selectie definitief bekendgemaakt. Julian Nagelsmann heeft 27 namen opgeroepen die de EK-titel in eigen huis moeten zien te veroveren. Minstens één van die namen valt voor het begin van het toernooi nog af.

De lijst van afwezigen bevat onder meer Mats Hummels, Leon Goretzka, Julian Brandt, Karim Adeyemi, Niklas Süle, Robin Gosens, Timo Werner en de geblesseerde Serge Gnabry.

Jamal Musiala, hoewel nog geblesseerd. is wel opgenomen in de lijst. Volgens journalist Florian Plettenberg van Sky Sport verwacht men bij Duitsland dat de creatieveling op tijd genoeg hersteld is om mee te spelen op het EK.

Ook Toni Kroos is opgenomen in de selectie voor het EK. Hij opteerde recent voor een terugkeer naar die Mannschaft. Met zes afgevaardigden is Bayern München hofleverancier.

Uit angst dat de selectie gelekt zou worden besloot de Duitse bond de afgelopen dagen onder meer influencers in te zetten om de selectie bekend te maken.

Zo werd een groot deel van de selectie tijdig bekendgemaakt, maar negen plekjes waren nog over. Die heeft Nagelsmann nu dus ook ingevuld.

De volledige selectie van Duitsland:

Doelmannen: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), (Fulham), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Alexander Nübel (VfB Stuttgart).

Verdedigers: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

Middenvelders: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern München), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München) ,Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).

Aanvallers: Maximilian Beier (TSG Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München), Deniz Undav (VfB Stuttgart).

