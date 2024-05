Spaan baalt van Ajax-vertrek: ‘In een kwartier YouTube zag ik hoe goed hij is’

Henk Spaan begrijpt niet helemaal waarom Gabriel Misehouy nog geen club heeft. Dat laat de journalist van Het Parool weten in de rubriek Spaan geeft punten. De 75-jarige televisiepersoonlijkheid, die zijn liefde voor Ajax nooit onder stoelen of banken steekt, geeft Misehouy een 8 omdat hij zeer gecharmeerd is van zijn voetballende kwaliteiten.

Het contract van Misehouy bij Ajax loopt op 30 juni officieel af. Het lijkt er echter op dat de achttienjarige middenvelder reeds is vertrokken bij de Amsterdamse club. Misehouy is al maanden niet meer welkom bij het eerste elftal, speelt ook geen wedstrijden meer namens Jong Ajax en is daarnaast al even niet gespot op Sportcomplex De Toekomst.

Spaan vindt het doodzonde dat Misehouy vertrekt, zo laat de journalist blijken in zijn artikel namens de Amsterdamse krant. “Door corona verscheen Misehouy laat op mijn radar. Vervolgens werd hij door Ajax in de ban gedaan wegens zijn weigering een handtekening te zetten onder een voorgesteld contract.”

De journalist denkt te weten wat Misehouy bij Ajax had kunnen verdienen bij een contractverlenging: tussen de 250.000 en 500.000 euro per jaar. Spaan denkt dat er een reden is dat Misehouy ook na zijn besluit om Ajax te verlaten nog geen club heeft gevonden. “Toen kwam er contact met een van de beste td’s van Europa, Olivier Létang van Lille, voorheen van Rennes en PSG, maar nog geen witte rook.”

“Manchester City kwam, maar haakte af”, gaat Spaan verder. “Ik keek een kwartiertje YouTube en zag hoe goed de jongen kan voetballen. Waarom lukt het dan niet?”

Uiteindelijk trekt Spaan een conclusie. “Misschien moet de omgeving van een talent niet alleen belust zijn op miljoenen, maar ook de ontwikkeling van een voetballer serieus nemen.”

