Walter Benítez verschaft in interview duidelijkheid over toekomst bij PSV

Walter Benítez verdedigt ook volgend seizoen het doel van PSV, zo bevestigt de doelman zelf in een interview met ESPN. “Komend jaar speel ik hier”, aldus de sluitpost.

Over een eventuele uitgaande transfer wil Benítez liever niet praten. “Dat speelt nu nog niet. Komend jaar speel ik hier”, spreekt de Argentijnse doelman klare taal over zijn plannen voor komend seizoen.

De goalie kende een ongelofelijk succesvolle jaargang met PSV. De Eindhovenaren verloren slechts één duel in de Eredivisie. “Op dit moment speel ik met veel plezier bij PSV. Ik geniet ervan dat ik kampioen ben geworden met PSV en wat we bereikt hebben.”

PSV, dat met de selectie nu op een korte vakantie is op Ibiza, rest nog één duel dit seizoen. Zondag wil de ploeg van Peter Bosz het seizoen goed afsluiten in eigen huis tegen RKC. Benítez legt de focus daarop, zo geeft hij aan.

“Ik kan alleen zeggen dat ik me erop richt het seizoen goed af te sluiten en dan kijken we daarna in hoeverre de wensen van PSV overeenkomen met mijn wensen. Maar op dit moment ben ik van plan om hier nog een jaar te spelen, hard te werken en zo goed mogelijk te spelen.”

Benítez manifesteert zich dit seizoen als een van de beste keepers van de competitie. In 32 Eredivisie-duels incasseerde de doelman slechts negentien treffers en hield hij achttien keer zijn doel schoon.

Bovendien was het om een andere reden ook een prachtjaar voor Benítez. De 1 meter 91 lange goalie maakte eind maart namelijk zijn debuut voor de nationale ploeg van Argentinië. In het vriendschappelijke duel met Costa Rica (3-1 winst) gunde bondscoach Lionel Scaloni de PSV’er zijn interlanddebuut.

