FC Volendam haalt duo Dingsdag en Simons uit elkaar: 1 trainer vertrekt

Regillio Simons vertrekt na dit seizoen bij FC Volendam, zo communiceert de nummer zeventien van de Eredivisie donderdag via de officiële kanalen. De vijftigjarige trainer en club hebben in goed overleg besloten om zijn aflopende contract niet te verlengen.

Op de clubwebsite van Volendam nemen de Palingboeren alvast afscheid van Simons middels een kort dankwoord. “Na het vertrek van de technische staf afgelopen december reikte Simons de club de helpende hand om de vacante positie van hoofdtrainer in te vullen. De club is Simons dankbaar voor de energie en het positivisme dat hij bracht in een roerige periode bij de club.”

“FC Volendam wenst Simons veel succes in zijn verdere (trainers)carrière. De club is op de achtergrond bezig met de invulling van de trainerspositie voor het volgende seizoen en hoopt daar binnen enkele weken duidelijkheid over te kunnen geven”, laat de clubleiding verder weten.

Simons was na het vertrek van Mathias Kohler samen met Michael Dingsdag eindverantwoordelijke bij de Eredivisie-degradant. Zijn collega, die op papier assistent-trainer is, ligt nog tot medio 2025 vast in Het Kras Stadion.

Het is vooralsnog onduidelijk of de toekomst van Dingsdag wél in Volendam ligt. Voor nu lijkt het er in ieder geval op dat de wegen van Dingsdag en Simons na de laatste wedstrijd tegen Go Ahead Eagles zondag scheiden.

Het duo Dingsdag-Simons slaagde er niet in om Volendam in de Eredivisie te houden. Onder het trainersduo wisten de Palingboeren van de zestien wedstrijden slechts één duel te winnen. Vijf keer werd er gelijkgespeeld en tien keer verloren.

Het is nog onbekend waar Simons aan de slag gaat. De Amsterdammer, vader van Xavi Simons, stond sinds het begin van dit seizoen onder contract bij Volendam als assistent van Dingsdag bij het beloftenelftal. Eerder was hij als hoofdtrainer werkzaam bij VV Hillegom, Voorland en ASV De Dijk. Simons senior werkte ook vier seizoenen in de jeugdopleiding van Ajax, de club uit zijn geboortestad..

