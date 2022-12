Ajax kan door contractverlenging definitief streep zetten door target

Woensdag, 14 december 2022 om 11:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:23

Ajax hoeft definitief niet meer te rekenen op de komst van Odisseas Vlachodimos. De Griekse doelman staat op het punt om zijn aflopende contract bij Benfica te verlengen tot 2027, schrijft A Bola. Vlachodimos leek afgelopen zomer op weg naar Ajax ter versterking van het keepersgilde, maar zag de transfer op het laatste moment afketsen op advies van de Raad van Commissarissen. De Amsterdammers lijken nu door te schakelen naar Andries Noppert.

Vlachodimos speelt al sinds juli 2018 voor Benfica, dat hem destijds voor 2,4 miljoen euro overnam van Panathinaikos. De sluitpost, die werd geboren in het Duitse Stuttgart, speelde tot dusver 195 officiële wedstrijden voor de Portugese club, waarin hij 78 keer de nul wist te houden en 193 treffers incasseerde. Vlachodimos, die onder trainer Roger Schmidt een vaste waarde is en een transferwaarde heeft van zo'n zestien miljoen euro, stond 29 keer onder de lat bij de nationale ploeg van Griekenland.

De optredens van Vlachodimos brachten hem afgelopen zomer in verband met verschillende Europese topclubs, waaronder dus Ajax. De deal met de Amsterdammers leek op de goede weg, totdat de Raad van Commissarissen roet in het eten gooide. Om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich in de toekomst nogmaals voordoet, breekt Benfica het contract van de doelman vroegtijdig open. Het huidige contract van Vlachodimos loopt tot medio 2024 en werd in de zomer van 2019 voor het laatst verlengd.

Sky Sports-journalist Florian Plettenberg stelt zelfs dat Vlachodimos al mondeling akkoord is over een contractverlenging en dat enkel de handtekeningen nog gezet moeten worden. Bij Ajax lijken ze de komst van de Griek al uit hun hoofd te hebben gezet, daar wordt ingezet op de komst van Noppert als nieuwe eerste doelman. De sluitpost van sc Heerenveen maakte tijdens het WK zijn interlanddebuut en mocht van bondscoach Louis van Gaal alle vijf de wedstrijden keepen. Naar verluidt vraagt Heerenveen zo'n tien miljoen euro voor Noppert.