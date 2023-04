RvC Ajax ‘staat op het punt om zichzelf een zeer forse loonsverhoging te geven’

Dinsdag, 18 april 2023 om 14:24 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:27

De Raad van Commissarissen van Ajax ‘staat op het punt om zichzelf een zeer forse loonsverhoging’ te geven, zo meldt RTL Nieuws. De raad heeft een voorstel gedaan om commissarissen een jaarsalaris van 35.000 tot 50.000 euro te geven. Op dit moment werken de commissarissen van de Amsterdammers nog op vrijwillige basis. “Bij grote beursgenoteerde bedrijven (Ajax is een kleintje) ligt de vergoeding meestal tussen de 80.000 en de 120.000 euro”, aldus RTL Nieuws.

De RvC wil dit voorstel in stemming brengen op een buitengewone aandeelhoudersvergadering op 26 mei. Op datzelfde moment zal Jan van Halst officieel worden benoemd tot nieuwe commissaris voetbalzaken. De oud-middenvelder volgt Danny Blind op in de RvC, die na het WK in Qatar liet weten niks te voelen voor een terugkeer bij Ajax. “Het basissalaris van alle commissarissen wordt dan 35.000 euro”, aldus RTL Nieuws. “De voorzitter en de commissaris voetbalzaken krijgen daar nog een toeslag van 15.000 euro per jaar bovenop.”

Dit voorstel moet volgens een woordvoerder van Ajax los worden gezien van de komst van voorzitter Pier Eringa, die vorige maand startte in de Johan Cruijff ArenA. De RvC vindt dat ‘de nieuwe beloning past bij de statuur van een deskundige, onafhankelijke en kritische Raad van Commissarissen’. "Het toekennen van een beloning zorgt er ook voor dat AFC Ajax NV ook in de toekomst leden van de Raad van Commissarissen met voldoende relevante ervaring, professionele achtergrond en tijd kan blijven aantrekken”, aldus de RvC van de Amsterdammers in een brief aan de aandeelhouders.

"Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is dit een passende beloning gezien de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden die bij de functie van een lid van de Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV horen." De RvC van een bedrijf controleert het werk van de directie en grijpt in waar nodig. Het controlerend orgaan van de Amsterdammers deed dat afgelopen zomer bij de inkomende transfers van Lucas Ocampos en Odysseas Vlachodimos. De komst van laatstgenoemde ging uiteindelijk niet door, terwijl Ocampos werd gehuurd in plaats van gekocht. De Argentijn keerde afgelopen winter na 114 speelminuten weer terug naar Sevilla.