Robert Bozenik doet Benfica en Schmidt de das om met twee doelpunten

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 00:00 • Wessel Antes • Laatste update: 00:22

Benfica is maandagavond op pijnlijke wijze onderuit gegaan tegen Boavista: 3-2. Het elftal van trainer Roger Schmidt kwam tweemaal op voorsprong, maar moest mede dankzij een rode kaart voor aanvaller Petar Musa afdruipen met een nederlaag in speelronde 1 van de Primeira Liga. Namens de thuisploeg was voormalig Feyenoord-spits Róbert Bozeník verantwoordelijk voor de 1-1 en het winnende doelpunt, waardoor Benfica slecht begint aan de competitie.

Bijzonderheden:

Di Maria zette Benfica, dat met voormalig Feyenoorders Fredrik Aursnes en Orkun Kökçü op het middenveld startte, halverwege de eerste helft op voorsprong door een bal binnen te lopen op aangeven van Rafa Silva. Vervolgens kreeg Musa een directe rode kaart voor een smerige overtreding met een gestrekt been. Met een man meer kwam Benfica langszij toen Bozenik een afgeslagen voorzet wist binnen te werken. Vervolgens kwam Benfica, ondanks het ondertal, op voorsprong door een reboundgoal van Rafa Silva.

?????????????? ???????? ??????! ?? De oud-Feyenoorder schiet in minuut ????+???? binnen waardoor Boavista van landskampioen Benfica wint ??#ZiggoSport #LigaNOS #BOABEN pic.twitter.com/dvbudAD4hY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 14, 2023

De extra tijd pakte echter slecht uit voor het vermoeide Benfica, dat er eerst alsnog een punt leek uit te slepen nadat Bruno Lourenco een late penalty had benut: 2-2. Even later kreeg Lourenco rood, waarna Benfica op jacht ging naar de winnende treffer. Bozenik had echter andere plannen. De Slowaakse spits wist in de dertiende minuut van de blessuretijd vanuit een countersituatie toe te slaan. Oog in oog met Odysseas Vlachodimos toonde Bozenik zich een koelbloedig afmaker: 3-2. De gele kaart die de voormalig Feyenoorder kreeg voor het uittrekken van zijn shirt tijdens de feestvreugde nam hij op de koop toe.

Boavista - Benfica 3-2

22’ 0-1 Ángel Di Maria (assist: Rafa Silva)

50’ rode kaart Petar Musa (Benfica)

55’ 1-1 Róbert Bozeník

75’ 1-2 Rafa Silva

90’ 2-2 Bruno Lourenco (penalty)

90+13’ 3-2 Róbert Bozeník