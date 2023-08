Ten Hag bestempelt vermeend Ajax-doelwit als nieuwe topkandidaat

Zondag, 20 augustus 2023 om 22:57 • Jonathan van Haaster

Manchester United heeft zijn ogen laten vallen op Odysseas Vlachodimos. Transfermarktexpert Fabrizio Romano weet te melden dat de Griek de nieuwe topkandidaat is om op Old Trafford als tweede doelman te fungeren, indien Dean Henderson nog vertrekt. De Engelsman wordt gelinkt aan een overstap naar Nottingham Forest en Crystal Palace.

Vlachodimos was jarenlang de eerste keus bij Benfica, maar voor de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Estrela besloot trainer Roger Schmidt Vlachodimos te laten banken ten faveure van de 21-jarige Samuel Soares. Record wist te melden dat Vlachodimos woedend was over die keuze en dat hij Schmidt dat ook duidelijk heeft gemaakt. De Duitse oefenmeester was daar niet van gediend en verwijderde Vlachodimos uit de selectie voor het duel met Estrela (2-0 zege).

United houdt sterk rekening met een vertrek van Henderson, die nu fungeert als tweede doelman achter André Onana. Henderson staat bij Palace op het lijstje als mogelijke vervanger van Vicente Guaita, terwijl Forest al goede ervaringen met de Engelsman heeft gehad. Henderson speelde vorig seizoen op huurbasis voor the Tricky Trees, die hem nu op permanente basis vast willen leggen. United lijkt mee te willen werken aan een vertrek, waardoor Vlachodimos in beeld is gekomen.

Ajax

De 33-voudig international van Griekenland was vorig jaar nog zeer dicht bij een transfer naar Ajax. De Amsterdammers hadden de transfer zo goed als beklonken, totdat de raad van commissarissen van Ajax een stokje stak voor de transfer. Zondag meldde de Griekse sportjournalist Giannis Chorianopoulos op X, voorheen Twitter, dat Vlachodimos opnieuw interesse geniet van Ajax. Dat heeft te maken met de zware blessure van Gerónimo Rulli, die een aantal maanden moet toekijken met een schouderblessure. Ook Remko Pasveer ligt nog uit de roulatie, maar hij wordt een stuk sneller terugverwacht.