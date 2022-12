Kudus wil weg bij Ajax; ook Franse clubs houden Ajacied in de gaten

Maandag, 12 december 2022 om 11:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:47

Mohammed Kudus aast op een winters vertrek bij Ajax, zo meldt The Athletic. De 22-jarige aanvaller annex aanvallende middenvelder kan rekenen op belangstelling uit de Premier League, Bundesliga en de Ligue 1. Ajax heeft naar verluidt een transfersom van 35 tot 40 miljoen euro in gedachte, al wenst het eigenlijk niet mee te werken aan het vertrek van Kudus, die nog tot medio 2025 onder contract ligt in Amsterdam.

Kudus heeft ondanks de uitschakeling van Ghana in de groepsfase van het WK individueel een glansrijk toernooi achter de rug. Kudus scoorde tweemaal in de 2-3 overwinning op Zuid-Korea en was ook tegen Portugal een van de uitblinkers aan de zijde van the Black Stars. Teamgenoot Iñaki Williams liet zich al lovend over hem uit, en betoogde zelfs 'dat Ajax te min voor Kudus begint te worden'. Volgens The Athletic heeft de 21-voudig international inmiddels zijn zinnen gezet op een vertrek in januari.

Kudus kan rekenen op interesse uit de Premier League, Bundesliga en de Ligue 1, al zijn er volgens de gerenommeerde sportwebsite nog geen formele gesprekken gevoerd. Een club uit de Premier League geniet naar verluidt de voorkeur van Kudus, die bovendien als voorwaarde heeft gesteld dat hij enkel als middenvelder wordt gebruikt. Onder Alfred Schreuder lijkt hij zich bij Ajax echter vooral te moeten focussen op een concurrentiestrijd met Brian Brobbey in de punt van de aanval.

Mike Verweij van De Telegraaf liet eerder al weten dat zowel Everton als Liverpool Kudus nadrukkelijk in de gaten houdt, terwijl BILD afgelopen woensdag melding maakte van de interesse van Borussia Dortmund in de Ajacied. BVB zou in serieuze onderhandeling met Kudus over een transfer zijn. Het Duitse weekblad schreef dat de gesprekken steeds serieuzer zijn geworden en dat Dortmund al kenbaar heeft gemaakt meer dan twintig miljoen euro op tafel te willen leggen voor Kudus.

Kudus maakt persoonlijk zijn beste seizoen tot nu toe door in Amsterdamse dienst. Na 21 duels over alle competities staat de teller op tien doelpunten en twee assists. De Ghanees international bereidt zich na de uitschakeling van zijn land in alle rust voor op de tweede seizoenshelft in de Eredivisie. Die wordt hervat in het weekend van 6 januari.