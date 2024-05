Chelsea kruipt door het oog van de naald met uiterst belangrijke late zege

Chelsea heeft zaterdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om Europees voetbal. Op bezoek bij Nottingham Forest leek de ploeg van manager Mauricio Pochettino af te stevenen op een nederlaag, maar invaller Raheem Sterling en Nicolas Jackson maakten de comeback compleet: 2-3. Chelsea komt op gelijke hoogte met Newcastle United, dat zich als nummer zes van de Premier League met deze stand zou verzekeren van de voorronde van de Conference League.

Pochettino zag na de 5-0 zege op West Ham United geen reden om zijn basiself te wijzigen. Voormalig PSV’er Noni Madueke kon weer rekenen op een basisplaats. Dat gold ook voor Thiago Silva, van wie eerder deze week bekend werd dat hij na dit seizoen terugkeert bij Fluminense, de laatste club waar hij speelde voor hij Zuid-Amerika verliet.

De eerste grote mogelijkheid was voor Nottingham Forest nadat Chris Wood met een lange bal van achteruit werd gevonden. De spits probeerde de uitkomende Djordje Petrovic vervolgens tevergeefs te verschalken met een lobje.

Het was Chelsea dat uiteindelijk al vroeg de ban wist te breken. Cole Palmer had een heerlijke steekpass in huis op Mykhaylo Mudryk, die de bal hierna simpel in de rechterhoek kon schuiven: 0-1.

De thuisploeg kwam nog binnen het kwartier langszij via Willy Boly. De centrumverdediger werd bij een vrije trap van Morgan Gibbs-White geheel vrijgelaten en kon daardoor de 1-1 tegen de touwen koppen. In een enerverende eerste helft stuitte Jackson op aangeven van Palmer oog-in-oog met doelman Matz Sels nog op de Belgische sluitpost.

Ook in het tweede bedrijf lag de amusementswaarde hoog. Ryan Yates probeerde het namens Nottingham met een afstandsschot, maar trof de buitenkant van de paal, waarna Morgan Gibbs-White enkele minuten later op dezelfde paal kopte. In de rebound schoot Chris Wood van een meter of twee over.

Chelsea kroop meerdere keren door het oog van de naald en was vervolgens zelf dicht bij de voorsprong toen een kopbal van Thiago Silva uit een vrije trap van Palmer eveneens op de paal belandde.

Het was niet de laatste keer dat een van beide ploegen het aluminium raakte, want Callum Hudson-Odoi plaatste een bekeken schot op de bovenkant van de lat. De middenvelder van Nottingham deed zijn oude ploeg Chelsea alsnog pijn. Weer kwam hij vanaf links naar binnen, maar ditmaal vond hij de lange hoek: 2-1.

The Blues moesten in de achtervolging en knokten zich via Sterling, die koud in het veld stond, terug in de wedstrijd: 2-2. De aanvaller scoorde op vergelijkbare wijze als Hudson-Odoi. Chelsea ging erop en erover. Op aangeven van Reece James bezorgde Jackson de bezoekers met een rake kopbal in de slotfase drie hele belangrijke punten in de strijd om Europees voetbal: 2-3.

