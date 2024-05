Holstein Kiel schrijft historie met eerste promotie naar de Bundesliga ooit

Holstein Kiel heeft zaterdagavond geschiedenis geschreven. Die Störche hadden in de topper tegen Fortuna Düsseldorf genoeg aan een punt om voor het eerst in zijn geschiedenis te promoveren naar de Bundesliga, en kregen dat voor elkaar: 1-1. St. Pauli is de tweede club die lijkt te promoveren naar het hoogste Duitse niveau. Een gelijkspel zondag tegen de al gedegradeerde hekkensluiter VfL Osnabrück is genoeg voor de ploeg uit Hamburg.

Bijzonderheden:

Kiel kende een absolute droomstart in het eigen Holstein-Stadion. Tom Rothe had in de tweede minuut een uitstekende voorzet in huis, waar Benedikt Pichler dankbaar zijn hoofd tegenaan zette: 1-0. Een handsbal van Patrick Erras leek Düsseldorf vlak daarna een strafschop op te leveren, maar na een VAR-check ging het feestje voor de bezoekers toch niet door.

Kiel kwam voor rust dicht bij de 2-0 via Alexander Bernhardsson, die zijn inzet ternauwernood naast zag gaan. Twintig minuten voor tijd kreeg Düsseldorf alsnog een strafschop. Christos Tzolis, die vorig seizoen nog een half jaar op huurbasis voor FC Twente uitkwam, benutte het buitenkansje: 1-1.

In de slotfase werd er niet meer gescoord, waarmee een historische promotie een feit werd voor Kiel. Düsseldorf, dat minimaal derde eindigt, maakt ook nog volop kans op promotie. De ploeg gaat met een derde plaats een promotie/degradatie-play-off spelen tegen de nummer zestien uit de Bundesliga. Momenteel bekleedt FC Union Berlin, dat dit seizoen nog Champions League-voetbal speelde, die plek.

???????????????? ???????? ???????????????????? ???????? ???????????????????? ??

De club uit Noord-Duitsland is met één duel te gaan verzekerd van promotie naar het hoogste niveau en debuteert volgend seizoen in de Bundesliga ????#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #2Bundesliga pic.twitter.com/Ktwmrm7vyB — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 11, 2024

OH MY GOD!!!! HOLSTEIN KIEL ARE IN THE BUNDESLIGA!!!! ??????#KielAhoi pic.twitter.com/gYlwSroyEp — Holstein Kiel English (@HolsteinKielEN) May 11, 2024

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties