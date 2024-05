Tijjani Lekatompessy draagt met beauty bij aan overtuigende zege AC Milan

AC Milan heeft zaterdagavond een eenvoudige zege geboekt in de Serie A. I Rossoneri hadden geen kind aan Cagliari dankzij treffers van Ismaël Bennacer, Christian Pulisic (2x), Tijjani Reijnders en Rafael Leão. Milan is door de overwinning verzekerd van de tweede plaats, Cagliari blijft als nummer vijftien verwikkeld in een spannende degradatiestrijd.

Trainer Stefano Pioli besloot zijn basiself na het enerverende 3-3 gelijkspel tegen Genoa op enkele plekken te wijzigen. Onder meer Leão, Fikayo Tomori en Theo Hernández werden naar de bank verwezen. Reijnders behield wel zijn basisplaats. Vanwege moederdag in Italië speelden alle spelers van de Italiaanse grootmacht met de achternamen van hun moeders op hun shirt. Vandaar dat bij Reijnders 'Lekatompessy', de achternaam van zijn Molukse moeder Angelina, op zijn shirt prijkte.

Grote kansen bleven in het eerste half uur uit. Toch was het Milan dat in het eerste bedrijf de score wist te openen. Waar Samuel Chukwueze zijn inzet nog geblokt zag worden, wist Bennacer de ban in de rebound wel te breken: 1-0.

Pioli besloot in de rust een driedubbele wissel door te voeren. Leão, Tomori en Noah Okafor kwamen in de ploeg voor Matteo Gabbia, Chukwueze en de onzichtbare Olivier Giroud.

Leão liet zich gelijk zien met een schot op de lat. Met een uur op de klok stond de Portugese aanvaller aan de basis van de 2-0. Na een lange sprint zette hij Pulisic vrij voor de goal, waarna zijn ploeggenoot de hoek voor het uitkiezen had.

Nahitan Nandez bracht de spanning vervolgens al snel terug met de aansluitingstreffer, waarna Reijnders de marge een kwartier voor tijd weer terug naar twee bracht. De Oranje-international trof met een vlammend schot vanaf een meter of 25 doel: 3-1.

De honger naar doelpunten van Milan was na de derde treffer allesbehalve gestild. Leão voerde de score nog verder op nadat hij de diepte in werd gestuurd door Hernández: 4-1. Het slotakkoord was hierna voor Pulisic, die Cagliari-verdediger Yerry Mina net achter de doellijn redding zag brengen: 5-1.

Wat een ????????????! ?? De pijlsnelle Leão vindt Pulisic die de versnelling verder inzet. En hoe maakt hij hem af! ??#ZiggoSport #SerieA #MilanCagliari pic.twitter.com/5T0u3PrgeG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 11, 2024

Reijnders! Wat een ????????????! ?? De Nederlander probeert het van afstand en schiet raak! 3-1 op het scorebord in Milaan ?#ZiggoSport #SerieA #MilanCagliari pic.twitter.com/e8KWfSdlcO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 11, 2024

