Geloof in transfer ‘foutloze’ Andries Noppert naar Ajax: ‘Ze moeten wel’

Zaterdag, 10 december 2022 om 13:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:46

Johan Derksen en Dick Advocaat vinden een mogelijke transfer van Andries Noppert naar Ajax niet onlogisch. De doelman van sc Heerenveen kreeg op het WK in Qatar het vertrouwen van bondscoach Louis van Gaal en maakte hier een goede indruk. "Ze moeten wel een nieuwe keeper hebben bij Ajax, want die keepers zijn al bijna veertig jaar oud daar", aldus Derksen.

Oranje werd vrijdagavond in de kwartfinale van het mondiale eindtoernooi na strafschoppen uitgeschakeld door Argentinië (3-4). Desondanks zijn de analisten van de Oranjewinter goed te spreken over de optredens van Noppert op het WK. “Die jongen heeft een uitstekend toernooi gehad, ik ben benieuwd wat daarmee gaat gebeuren”, zegt Advocaat. De 75-jarige oefenmeester, die eind november werd aangesteld als trainer van ADO Den Haag, ziet in Noppert een geschikte doelman voor Ajax. “Hij heeft nu laten zien dat hij een van de betere keepers van Nederland is. Ik vind Pasveer ook goed, maar die is natuurlijk wat ouder.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Derksen verwacht dat het lastig voor Heerenveen wordt om de 28-jarige doelman tijdens de winterse transferwindow te behouden. “Hij heeft geen fout gemaakt. Daar kan Heerenveen geweldig z’n zakken aan vullen.” De Snor denkt eveneens dat Noppert een versterking is voor het keepersgilde van Ajax. “Hij is natuurlijk goedkoper dan een jongen die je bij een grote buitenlandse club weghaalt en het is een Nederlandse jongen. Ze moeten wel een nieuwe keeper hebben bij Ajax, want die keepers zijn al bijna veertig jaar oud daar.”

Het Nederlands elftal leek lange tijd een utopie voor Noppert, die niet zo lang geleden nog reserve was bij Go Ahead Eagles. Louis van Gaal verraste echter vorige maand door de sluitpost in zijn definitieve WK-selectie op te nemen. Noppert maakte vervolgens zo’n goede indruk op de bondscoach dat hij op het eindtoernooi de eerste doelman van Van Gaal werd. De doelman dankte zijn uitverkiezing mede aan zijn sterke eerste seizoenshelft bij Heerenveen. In veertien Eredivisie-duels hoefde hij slechts dertien tegentreffers te incasseren, terwijl hij zes keer een clean sheet noteerde.