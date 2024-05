Extreem goed nieuws voor Andries Noppert bij sc Heerenveen

Andries Noppert keert komend weekend terug onder de lat bij sc Heerenveen, zo meldt het Algemeen Dagblad woensdag. De doelman verloor eerder dit seizoen zijn basisplek vanwege een langere periode van matige vorm, maar heeft inmiddels het vertrouwen van trainer Kees van Wonderen teruggewonnen.

Eind januari opteerde de oefenmeester voor een andere keeper in de vorm van Mickey van der Hart. Noppert was niet langer onomstreden onder Van Wonderen, wat gezien zijn vele flaters geen gekke beslissing leek.

Van der Hart mocht het vanaf dat moment laten zien, maar hij presteerde niet volledig naar behoren in de twaalf duels waarin hij de kans kreeg. Afgelopen speelronde kreeg de voormalig jeugdinternational nog acht doelpunten om de oren in de thuiswedstrijd tegen PSV (0-8).

Volgens het AD werkte Noppert ondertussen via 'privé-trainingen' hard aan zijn vorm. "Dat deed hij met zijn oud-keeperstrainer Harmen Kuperus, met wie hij samenwerkte bij Go Ahead Eagles. In hem had Noppert meer vertrouwen dan in Ruud Hesp, bij Heerenveen verantwoordelijk voor de keepers."

Het heeft de Friese doelman geen windeieren gelegd, want in de laatste drie Eredivisie-speelrondes krijgt Noppert dus de voorkeur boven Van der Hart. Vrijdagavond, als Heerenveen op bezoek gaat bij Almere City, staat de Oranje-international voor het eerst weer tussen de palen.

Heerenveen heeft ondertussen nog alles om voor te spelen. Momenteel bezet de club de tiende plek op de ranglijst, zes punten achter op nummer negen Go Ahead Eagles. Mocht in de laatste speelrondes die achterstand worden goedgemaakt, mag Heerenveen zich opmaken voor de play-offs om Europees voetbal.

Na het uitduel met Almere wacht de Friezen een thuiswedstrijd tegen Vitesse. Heerenveen sluit het seizoen vervolgens af in Rotterdam, op bezoek bij Sparta.

