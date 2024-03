Noppert trekt samenwerking met staflid niet langer en traint op nieuwe locatie

Andries Noppert leeft op gespannen voet met keeperstrainer Ruud Hesp, zo weet de Leeuwarder Courant donderdag te melden. De doelman van sc Heerenveen zou niet met het staflid door een deur kunnen en is uitgeweken naar een andere trainingslocatie.

In een reactie aan de krant maakt algemeen directeur Ferry de Haan bekend dat hij van een moeizame verstandhouding tussen Noppert en Hesp niets weet. “Daar is tegen mij weinig over gezegd.”

Wel erkent De Haan dat Noppert heeft verzocht om elders te trainen. “Andries heeft bij ons aangegeven dat hij op een andere locatie aan de bak wil.”

“Wij willen hem graag helpen om terug te keren op het niveau dat hij aantikte in zijn hoogtijdagen. Als een veldspeler extra krachttraining gaat doen, accepteren we dat ook. Zo moet je het zien”, aldus De Haan.

Het dagblad heeft Hesp zelf ook om een reactie gevraagd, maar de keeperstrainer zegt van een vermeende ruzie niets te weten. Volgens de trainer verliepen de trainingen altijd goed en zijn er nooit problemen geweest tussen hem en Noppert.

Nu gaat oud-doelman Harmen Kuperus met Noppert aan de slag om hem bovenop zijn recente dip te helpen. Samen trekken ze naar een andere trainingslocatie.

Sander de Vries, clubwatcher namens de Leeuwarder Courant, benadrukt dat de problemen tussen Noppert en Hesp intern wel bekend zijn. Keepers zouden niet tevreden zijn over de oefeningen van de trainer en Hesp zou zijn doelmannen onvoldoende steunen.

