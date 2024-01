Blunderende Andries Noppert is plek onder de lat kwijt bij Heerenveen

Andries Noppert is zijn plek onder de lat kwijt bij sc Heerenveen, zo schrijft de Leeuwarder Courant. De 29-jarige doelman kampt al enige tijd met een vormdip en ging afgelopen weekend opnieuw in de fout in de thuiswedstrijd tegen AZ (2-2). Trainer Kees van Wonderen trekt nu zijn conclusies.

Er leek zondagmiddag geen vuiltje aan de lucht voor Heerenveen. De Friezen stonden in eigen huis met 2-1 voor tegen AZ en speelden bovendien met een man meer. Door een blunder van Noppert, die de bal tegen ploeggenoot Pawel Bochniewicz aanschoot, eindigde het duel echter in een gelijkspel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het was niet de eerste keer dat Noppert niet vrijuit ging dit seizoen. De doelman ging eerder onder meer in de fout tegen PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en FC Twente. De WK-doelman wordt door trainer Kees van Wonderen dan ook niet langer de hand boven het hoofd gehouden.

Van Wonderen geeft komend weekend in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard de voorkeur aan Micky van der Hart, zo weet Sander de Vries te melden namens de Leeuwarder Courant. Van der Hart kwam tot dusver twee keer uit voor Heerenveen.

Dat Noppert wordt gepasseerd door Van Wonderen komt niet helemaal uit de lucht vallen. Eerder dit seizoen waren er ook al speculaties toen de 29-jarige goalie in de fout ging, alleen kon hij toen blijven rekenen op het vertrouwen van zijn coach.

Noppert keerde in het seizoen 2022/23 terug bij Heerenveen en was meteen van grote waarde door als een van de dragende krachten te fungeren. De doelman hield geregeld de nul en kwam zelfs in beeld bij Louis van Gaal, destijds bondscoach van het Nederlands elftal.

Van Gaal haalde Noppert in september 2022 voor het eerst bij de selectie van Oranje en nam hem tevens op in de selectie voor het WK. Noppert kreeg uiteindelijk de voorkeur boven Justin Bijlow en Remko Pasveer en werd na Dick Schoenaker (1978) de tweede Oranje-speler die debuteerde op een WK.

Door zijn vormdip raakte Noppert het afgelopen halfjaar echter uit beeld bij Oranje. Door zijn flater in de thuiswedstrijd tegen AZ is hij nu ook bij Heerenveen zijn plek kwijt. De Friese club wist al zes wedstrijden op rij niet te winnen en dus is Van Wonderen gebaat bij resultaat.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties