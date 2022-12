Eden Hazard (31) zet na WK-debacle per direct punt achter interlandcarrière

Woensdag, 7 december 2022 om 11:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:40

Eden Hazard heeft zijn laatste wedstrijd voor België gespeeld. De 31-jarige aanvaller maakt na het afgelopen WK-debacle bekend per direct een punt achter zijn carrière bij de Rode Duivels te zetten. Hazard, die tot en met zijn laatste duel captain was, strandt op een aantal van 126 interlands.

Na de dramatische uitschakeling van België in de groepsfase van het WK – het werd derde in Groep F achter Marokko en Kroatië – kwam de toekomst van talloze routiniers al ter discussie te staan. Jan Vertonghen en Dries Mertens (beiden 35) zeiden het al te vroeg voor een afscheid te vinden, terwijl de 33-jarige Toby Alderweireld vertelde 'er over na te zullen gaan denken'. Hazard heeft de knoop in ieder geval doorgehakt en zwaait af als international.

De vleugelaanvaller zal gehoopt hebben dat in voorspoediger tijden te kunnen doen. Bondscoach Roberto Martínez diende al direct na de eliminatie zijn ontslagbrief in, en Hazard zelf werd door L'Équipe geschetst als onruststoker op het WK. Na het verloren duel met Marokko (0-2) zou er een woordenwisseling zijn ontstaan tussen hem en Vertonghen, waarbij Hazard de verdediger toebeet 'te traag' te zijn. Dat schoot naar verluidt in het verkeerde keelgat bij Vertonghen. Romelu Lukaku zou een fysieke confrontatie tussen de kemphanen hebben voorkomen en hebben opgetreden als bemiddelaar.

Het gaat sowieso al niet vlekkeloos met Hazards carrière. De voormalig sterspeler van Chelsea raakte de afgelopen jaren op een dood spoor bij Real Madrid, en verbetering lijkt nog niet in zicht. Er wordt dan ook veelvuldig gespeculeerd over een winterse uittocht bij de Spanjaarden. Hazard maakte in november 2008 zijn debuut voor het Belgische nationale team, toen nog als speler van Lille OSC. De grootste mijlpaal die hij met de Rode Duivels behaalde was de derde plaats op het WK van 2018.