Zwarte dag voor Belgisch én Duits voetbal; Van Gaal genoemd als opvolger

Vrijdag, 2 december 2022 om 07:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:42

Zowel België als Duitsland zag donderdag het doek vallen in Qatar. In Groep E moest die Mansschaft het ondanks een 2-4 zege op Costa Rica op doelsaldo afleggen tegen Spanje, terwijl de Belgen in Groep F ook in punten hun meerdere moesten erkennen in Marokko en Kroatië. Roberto Martínez besloot per direct op te stappen als bondscoach van de Rode Duivels en ook de positie van Duitse collega Hansi Flick kwam ter discussie te staan in de media. Louis van Gaal wordt in België al geopperd als opvolger van eerstgenoemde.

Door een 0-0 gelijkspel tegen Kroatië sloot België de groepsfase van het WK af met vier punten. Marokko en Kroatië eindigden op respectievelijk zeven en vijf, waardoor het toernooi ten einde komt voor de zuiderburen. Na het aangekondigde afscheid van Martínez kon het speculeren over een opvolger beginnen.

Waar Hans Vandeweghe (De Morgen) en Marc Degryse (Het Laatste Nieuws) ex-FC Twente-trainer Michel Preud'homme opperden, kwam ook Jan Mulder met een suggestie. Het Anderlecht-icoon, te gast in het programma DevilTime, legde oud-Ajacied Thomas Vermaelen voor als potentieel Belgisch bondscoach. "Vermaelen vind ik een serieuze en goeie oud-Rode Duivel. Hij is geliefd bij de spelers én heeft persoonlijkheid. Oude mannen moeten geen bondscoach meer worden van België. Het is aan de jeugd", aldus Mulder.

Het Nieuwsblad zette een poll op touw, waar ook de naam van Louis van Gaal in terug te vinden was. De bondscoach van het Nederlands elftal kreeg daarin vijf procent van de stemmen, één procent meer dan Vermaelen. Preud'homme voert de lijst momenteel aan met 29 procent, gevolgd door Hein Vanhaezebrouck (AA Gent, veertien procent) en Vincent Kompany (Burnley, twaalf procent). Ook Thierry Henry, assistent onder Martínez, is terug te vinden in de lijst. Hij won vooralsnog negen procent van de stemmen voor zich.

Geen twijfels bij Hansi Flick

Hansi Flick denkt ondanks het debacle in Qatar niet aan opstappen, zo liet hij donderdag weten. De Duitse bondscoach weet het niet doorgaan naar de volgende ronde enkel aan 'twintig slechte minuten tegen Japan' en sprak voor het overige van een goed toernooi. "Natuurlijk zijn we enorm teleurgesteld. Maar laten we niet vergeten dat we nog steeds heel veel goede voetballers hebben. En er is heel veel talent in Duitsland. Maar laten we eerst deze teleurstelling verwerken. Eerder verloren we van Japan, omdat we twintig minuten slecht speelden. Daardoor liggen we er uit. Verder hebben we het goed gedaan", aldus Flick.