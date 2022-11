Messi gefileerd: ‘Hij verkoopt zijn ziel aan iedere duivel die langsloopt’

Sjoerd Mossou heeft geen goed woord over voor de geldzucht van Lionel Messi. De columnist van het Algemeen Dagblad beschrijft hoe de aanvoerder van Argentinië zijn portretrechten aan de hoogste bieder verkoopt. "Ter wereld bestaat er vermoedelijk geen schaamtelozer ‘posterboy’ van dubieuze regimes dan Lionel Andrés Messi."

Saoedi-Arabië zorgde dinsdagochtend voor een daverende stunt door het Argentinië van Messi met 1-2 te verslaan. Mossou kan er de ironie wel van inzien. “Daar loop je dan, als ‘officieel toeristisch ambassadeur’ van Saoedi-Arabië”, schrijft de columnist. “Steek je naar verluidt zo’n 25 miljoen euro per jaar (!) in je zak om een land te promoten met een nóg beroerder mensenrechtendossier dan Qatar, ga je uitgerekend tegen dát land onder hoongelach het veld af. En dat in Qatar, ook dat nog, het land van zijn broodheer Paris Saint-Germain.”

Mossou stelt 'dat er vermoedelijk geen schaamtelozere posterboy van dubieuze regimes dan Messi bestaat'. De sterspeler van la Albiceleste zou uithangbord van Qatar zijn en verdiende zo vele miljoenen aan salaris en sponsordeals. Vooral het recente megacontract dat Messi tekende in Saoedi-Arabië steekt Mossou. “De Argentijnse aanvoerder verkoopt zijn ziel aan iedere duivel die langsloopt. De mensenrechten in het land? De moord op journalist Khamal Khashoggi? De oorlog in Jemen? De onthoofdingen? De jacht op homo’s? Het interesseert hem blijkbaar geen ruk.”

Mossou haalt aan dat Saoedi-Arabië in 2030 net als Argentinië het WK wil organiseren. "Het levert straks nog een tamelijk gênante spagaat op. Gaat Messi straks gewoon beide bids ondersteunen, of alleen het bid dat hem het meeste betaalt? De wereldvoetballer Messi gun je - nog steeds - een glorieuze kers op de taart van zijn carrière. Het merk Messi daarentegen, is alle schaamte voorbij.”