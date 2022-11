Van Gaal licht keuze afvallen Cillessen toe: ‘Maar één keeper echt in vorm’

Vrijdag, 11 november 2022 om 13:42 • Wessel Antes • Laatste update: 13:44

Frans Hoek voerde vrijdagochtend een zwaar gesprek met Jasper Cillessen, zo onthult bondscoach Louis van Gaal op de persconferentie over de definitieve WK-selectie in Zeist. De Gelderlander kwam vrijdagochtend al met het nieuws dat de keeper van NEC woest is, en de reactie van de keuzeheer bevestigt dat het een grote teleurstelling was voor de sluitpost. “Dat was een zware kluif.”

Van Gaal zegt dat hij de spelers zelf heeft afgebeld, terwijl keeperstrainer Hoek de gesprekken voerde met de afgevallen doelmannen. “Vanmorgen heb ik een uur en drie kwartier besteed om via FaceTime de elf spelers, Frans Hoek deed de twee keepers, af te zeggen. Dat was een zware kluif.” Vervolgens ging Van Gaal in op de keuze om Cillessen thuis te laten. “Ik weet niet of jij wedstrijden ziet, maar die is de laatste weken niet in vorm. Volgens mij is nú het WK en niet over vijf weken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Gaal vindt het begrijpelijk dat Cillessen niet blij is met zijn keuze. “Het is logisch dat Cillessen teleurgesteld is. Ieder mens reageert dat op zijn wijze af. Dat heeft te maken met de totale mens-visie. Het wordt misschien moeilijk, maar zo is het gewoon. Hij was de meest ervaren keeper en heeft altijd geleverd bij mij. Ook toen hij kwam uit Valencia waar hij nooit speelde. Waarom? Omdat ik dat vertrouwen had. Zo simpel is het.”

Van Gaal is er nog niet over uit wie er wel gaat keepen in Qatar. “De eerste keuze weet ik nog niet. Bijlow zou eerste keeper keuze kunnen zijn, maar dat ligt aan hoe hij binnenkomt bij mij. Hetzelfde geldt voor Pasveer en voor Noppert. De enige die echt in vorm is, is Noppert. Maar ik weet niet hoe dat volgende week is.” Oranje begint over tien dagen aan de eerste wedstrijd op het WK. Om 17.00 uur is Senegal de eerste tegenstander voor het elftal van Van Gaal.