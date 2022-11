Miljoenenaanwinst voorlopig bij Feyenoord Onder 21: ‘Komt meer bij kijken’

Donderdag, 10 november 2022 om 08:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:43

Ezequiel Bullaude had zich zijn eerste maanden in dienst van Feyenoord vermoedelijk iets anders voorgesteld. De 22-jarige aanvaller komt amper in actie namens de Rotterdammers en speelt zijn minuten tot dusver vooral in de Onder 21. Volgens Arne Slot is het geen uitgemaakte zaak dat de aankoop van 7,5 miljoen euro zomaar even meedraait in het eerste elftal. "Hij heeft best veel concurrentie."

Bullaude werd afgelopen zomer voor een aanzienlijk bedrag overgenomen van Godoy Cruz, maar moet het tot dusver stellen met vier invalbeurten (tegen Sparta Rotterdam, Sturm Graz, PSV en NEC). De ruim veertig speelminuten moeten hem dan ook teleurstellen. "Het is niet zo dat wanneer je een speler minder ziet dat het met hem te maken heeft", gaf Slot woensdag tijdens de persconferentie tekst en uitleg bij de situatie van de Argentijn. "Het heeft er ook te maken met de spelers die voor hem staan. Hij heeft best veel concurrentie."

Volgens Slot is het geen automatisch gegeven dat iemand van 7,5 miljoen euro verzekerd is van een basisplaats. "Hij moet vooral datgene doen wat hij momenteel bij Feyenoord 021 doet: goals blijven maken en het op de training laten zien. Ondanks dat ik goals maken een heel belangrijk onderdeel van het spel vind, komt er meer bij kijken. Ook zit er een klein verschil in of jij je goals maakt bij O21 tegen de tegenstanders waar zij tegen spelen, of dat je dat doet op het trainingsveld, of bij het eerste elftal."

Feyenoord speelt donderdagavond in eigen huis de inhaalwedstrijd tegen SC Cambuur. Bij een overwinning op de ploeg uit Leeuwarden gaan de Rotterdammers over Ajax heen en komt het in punten gelijk met koploper PSV (dertig punten uit dertien wedstrijden). Komend weekend wordt de eerste seizoenshelft afgesloten. Feyenoord speelt dan opnieuw thuis, de stadsderby tegen Excelsior, terwijl PSV en Ajax het opnemen tegen respectievelijk AZ (thuis) en FC Emmen (uit).