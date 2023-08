‘Feyenoorder lijkt spoedig passes te mogen versturen aan Edinson Cavani’

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 19:18 • Jonathan van Haaster

Boca Juniors lijkt aan de haal te gaan met Ezequiel Bullaude. 1908.nl meldt dat de Argentijnse topclub een akkoord nadert met Feyenoord over een huurtransfer. De 22-jarige Bullaude komt weinig in de plannen van trainer Arne Slot voor en mag daarom elders ervaring opdoen.

Liefst zeven clubs toonde interesse om Bullaude al dan niet tijdelijk over te nemen van Feyenoord. Naast Boca Juniors waren dat Bologna, SC Braga, Grêmio, Cruzeiro, Elche en Vasco da Gama. Laatstgenoemde club leek lange tijd het meest concreet te zijn. Nadat een eerste bod van de Braziliaanse club werd afgewezen, meldden zij zich met een tweede bod in De Kuip. Nu lijkt Boca alsnog de volgende bestemming van Bullaude te worden.

Boca is al langere tijd op zoek naar een aanvallende middenvelder en heeft zijn ogen dus laten vallen op Bullaude. De Argentijn zou voor anderhalf jaar gehuurd moeten worden van de Rotterdammers, waar hij nog tot medio 2027 vastligt. Even leek het erop dat Bullaude Europa niet zou willen verlaten, daar hij zijn carrière op dat continent had willen vervolgen. Nu lijkt Boca hem alsnog overtuigd te hebben. De club sloeg deze week nog een grote slag met het aantrekken van Edinson Cavani. De Uruguayaan tekende tot eind 2024.

Bij Feyenoord leek het uitzicht op speeltijd voor Bullaude weer wat groter te worden na het vertrek van Sebastian Szymanski naar Fenerbahçe. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen gebruikte Slot echter voornamelijk Quinten Timber als nummer 10, waarna snel duidelijk werd dat een toekomst in De Kuip voor Bullaude ver weg was. Bovendien versterkten de Rotterdammers zich met Calvin Stengs, die gezien de interesse van Feyenoord in meerdere buitenspelers zijn minuten vooral op de 10-positie lijkt te gaan maken.