Mourinho is helemaal klaar met Karsdorp: ‘Zoek in januari maar een ander team’

Woensdag, 9 november 2022 om 22:15 • Wessel Antes

José Mourinho lijkt genoeg te hebben van Rick Karsdorp na het puntverlies van AS Roma bij Sassuolo (1-1). De Romeinen leken vlak voor tijd drie punten te pakken dankzij een doelpunt van Tammy Abraham, maar kregen vijf minuten later alsnog de gelijkmaker om de oren. The Special One was na afloop helemaal klaar met één speler, en volgens Corriere dello Sport gaat dat om invaller Karsdorp.

Op de persconferentie liet Mourinho zijn woede duidelijk blijken. “De inzet van het team werd verraden vanwege de houding van een onprofessionele speler. Hij verraadde alle anderen. Een fout hoort bij het spel, maar ik had zestien spelers op het veld en vond er één niet leuk.” Hoewel Mourinho geen naam wilde noemen, werd duidelijk dat de speler in kwestie hard is aangepakt. “Ik zei de speler dat hij in januari maar een ander team moest gaan zoeken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Corriere dello Sport denkt te weten over wie Mourinho zo ontstemd is. “De speler die teleurstelde vanwege zijn houding is Karsdorp. Hij viel in, maar kwam niet in de wedstrijd. Hij verloor duels, verkwanselde voorzetten en verdedigde niet goed op de vleugel. Na het einde van de wedstrijd kwam Mourinho de kleedkamer in en liet hij al het personeel vertrekken. Mourinho sprak op zeer harde toon en uitte al zijn teleurstelling in hem over zijn houding op het veld.”

Karsdorp kwam pas in de 65ste minuut als invaller in de ploeg voor Zeki Celik, maar heeft er volgens zijn trainer met de pet naar gegooid. Over Abraham zal Mourinho ditmaal wel tevreden zijn. Dinsdag sprak de Portugees zich in de Italiaanse media nog uit over de Engelsman, die afwezig oogde bij de Romeinse club. “Jullie moeten hem maar vragen wat het probleem is. Of hij afgeleid is? Of er iets speelt? Of dat hij in zijn hoofd met het WK bezig is?” Zijn laatste goal dateerde van 12 september, maar tegen Sassuolo liet Abraham het netje weer bollen.