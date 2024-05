Mats Wieffer komt dit seizoen niet meer in actie voor Feyenoord wegens blessure

Mats Wieffer komt dit seizoen niet meer in actie voor Feyenoord, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De 24-jarige middenvelder kampt met een bovenbeenblessure. "Hoe snel hij weer inzetbaar is hangt af van het verdere verloop van zijn herstel", aldus Feyenoord. Het is dus onduidelijk of hij op tijd fit is voor de start van het EK met het Nederlands elftal.

Wieffer liep de blessure op tijdens een training in aanloop naar de bekerfinale tegen NEC. De middenvelder zat daardoor op de tribune terwijl Feyenoord beslag legde op de veertiende beker in de clubgeschiedenis. Ook het uitduel van vorige week met Go Ahead Eagles (1-3) ging aan hem voorbij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Aan het begin van de week voelde hij iets in zijn bovenbeen. Dat leek mee te vallen. Hij heeft gisteren (zaterdag, red.) nog meegetraind met de verwachting dat hij de finale zou halen, maar toen hij een bal gaf schoot het er toch weer in aan de voorkant van zijn bovenbeen. Dan kun je de finale niet meedoen”, vertelde Arne Slot voorafgaand aan het bekerduel met NEC bij ESPN.

De trainer kan in zijn laatste wedstrijden als Feyenoord-trainer, tegen PEC Zwolle, NEC en Excelsior, dus niet meer beschikken over Wieffer. Laatstgenoemde zal hopen dat hij op tijd fit is voor het EK van deze zomer. Collega en teamgenoot Quilindschy Hartman moest al een streep door het eindtoernooi zetten wegens een zware knieblessure.

Wieffer lijkt, mits fit, een zekerheidje in de definitieve EK-selectie van het Nederlands elftal. Oranje begint het EK met een wedstrijd tegen Polen op 16 juni. Op 21 juni is Frankrijk de tegenstander en de groepsfase wordt op 25 juni afgesloten met een duel met Oostenrijk.

Mogelijke toptransfer

De negenvoudig international van het Nederlands elftal is één van de namen van Feyenoord die in verband worden gebracht met een zomerse toptransfer. Het is bekend dat Atlético Madrid zich in de winter voor hem heeft gemeld, maar van een overgang kwam het niet.

Wieffer kwam in de zomer van 2022 voor slechts 575.000 euro over van stadgenoot Excelsior en is volgens Transfermarkt inmiddels 27 miljoen euro waard. De rechtspoot ligt nog tot medio 2027 vast in Rotterdam-Zuid.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties