Marco Reus hakt knoop door en vertrekt na 12 jaar bij Borussia Dortmund

Marco Reus gaat na twaalf jaar vertrekken bij Borussia Dortmund, zo meldt de Duitse club via de officiële kanalen. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd en dus komt er een einde aan een mooi tijdperk bij BVB.

“Beste supporters, twaalf jaar lang mocht ik in dit prachtige stadion spelen en heb ik mijn halve leven gegeven voor deze club”, begint Reus in een afscheidsvideo. “We hebben veel ups en downs beleefd, maar de club en ik zijn tot het besluit gekomen om mijn contract niet te verlengen.”

“Ik ben heel dankbaar dat ik voor deze club heb mogen spelen. Voor mij was het heel belangrijk om dit nieuws zelf als eerste aan jullie te melden”, aldus de 34-jarige middenvelder, die voor de rest van het seizoen nog een groot einddoel heeft.

“We willen naar Wembley en we willen daar de grote trofee naar Dortmund brengen. Door deze beslissing kunnen we ons met zijn allen richten op die belangrijke doelstelling.” Dortmund staat in de halve finale van de Champions League tegenover Paris Saint-Germain, waarvan het deze week de heenwedstrijd met 1-0 wist te winnen.

Waar Reus zijn carrière gaat vervolgen is nog onduidelijk. Sport Bild meldde onlangs dat een binnenlandse transfer tot de mogelijkheden behoort en dat een terugkeer bij Borussia Mönchengladbach voor de hand ligt. De international van Duitsland kwam tussen 2009 en 2012 al uit voor de club uit Gladbach.

Een transfer naar het buitenland is uitgesloten. Reus is net vader geworden van een tweede kindje en ziet het totaal niet zitten om uit Duitsland te vertrekken. Een terugkeer bij Mönchengladbach lijkt daarom het meest realistische scenario.

In Dortmund groeide Reus uit tot een waar clubicoon, waarvoor hij in totaal 424 wedstrijden speelde. In zijn geboortestad won hij drie keer de DFB Pokal. Kampioen van Duitsland werd hij echter nooit.

A message from Marco. pic.twitter.com/gQCHG8AUOf — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 3, 2024

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties