Frenkie verbloemt rode kaarten Piqué én Lewandowski met grandioze assist

Dinsdag, 8 november 2022 om 23:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:29

Barcelona heeft dinsdagavond een benauwde zege geboekt in LaLiga. Op bezoek bij Osasuna was de ploeg van trainer Xavi met 1-2 te sterk. Frenkie de Jong speelde een cruciale rol, daar hij een waanzinnige pass in huis had op Raphinha. Laatstgenoemde besliste de wedstrijd vervolgens met een minstens zo fraaie kopbal. Verder kreeg Robert Lewandowski zijn eerste rode kaart in het shirt van Barcelona en werd ook Gerard Pique, die op de bank zat, met rood naar de kleedkamer gestuurd vanwege aanmerkingen op de leiding.

Onder de lat koos Xavi zoals gebruikelijk voor Marc-André ter Stegen. Alejandro Baldé en Jordi Alba waren de vleugelverdedigers van dienst, terwijl Andreas Christensen en Marcos Alonso het centrale duo vormden. De Jong, Sergio Busquets en Pedri vormden het middenveld, waardoor Gavi weer genoegen moest nemen met een reserverol. Voorin liet Xavi de keuze vallen op Ousmane Dembélé, Lewandowski en Ferran Torres.

?????? ?????? ????????! ?? ?????? ?????? ????????????! ?? Frenkie de Jong geeft een fantastische bal op Raphinha en die werkt ?????????????????? af ??#ZiggoSport #LaLiga #OsasunaBarça pic.twitter.com/P0P81ZkBCG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 8, 2022

Barcelona kwam al vroeg in de wedstrijd in de problemen. In de zesde speelminuut kreeg Rubén García de bal uit een corner bij David Garcia, die Ter Stegen vervolgens met een kopbal verschalkte: 1-0. Enkele minuten later kreeg Lewandowski zijn eerste gele kaart na een felle overtreding, terwijl de spits na een half uur spelen zelfs een rode prent kreeg. De geïrriteerde spits plantte zijn elleboog in het gezicht van García, waarna arbiter Jesús Gil Manzano de Pool een tweede gele kaart gaf.

???????? voor Pique in zijn allerlaatste wedstrijd! ?? In de rust ging Gerard Pique even verhaal halen bij de scheids en daardoor krijgt hij (buiten beeld) een rode kaart... ??#ZiggoSport #LaLiga #OsasunaBarça pic.twitter.com/sYy6cz5WZj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 8, 2022

Halverwege werd ook Piqué naar de kleedkamer gestuurd. De centrumverdediger uitte op zijn allerlaatste wedstrijddag zijn frustraties over de wijze van leidinggeven, en daar was Gil Manzano niet van gediend. De scheidsrechter gaf een directe rode kaart, waardoor Piqué niet meer in actie zou komen. Enkele minuten na rust kwam Barcelona bovendrijven. De bal belandde voor de voeten van Pedri, die van dichtbij raak schoot: 1-1.

????????????????! ?? Barcelona komt direct na rust - met een man minder - op gelijke hoogte: 1-1! ????#ZiggoSport #LaLiga #OsasunaBarça pic.twitter.com/ma7LAv22Kf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 8, 2022

Halverwege het tweede bedrijf kreeg Osasuna een uitstekende kans op een nieuwe voorsprong. Moi Gómez produceerde een fraai afstandsschot, maar Ter Stegen had een dito redding in huis. Uiteindelijk had De Jong een belangrijk aandeel in de zege. De middenvelder gaf een fenomenale lange bal op invaller Raphinha, die het leer ineens over doelman Aitor Fernández kopte: 1-2. Aan de stand op het scorebord kwam in de resterende tien minuten geen verandering meer.