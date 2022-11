Deelname aan WK in Qatar lijkt lastig verhaal te worden voor PSV'er

Vrijdag, 4 november 2022 om 11:49

De kans dat Anwar El Ghazi voor Marokko op het WK in Qatar kan uitkomen is geslonken. Een paar weken geleden liet de aanvaller weten over te willen stappen naar het nationale elftal van Marokko. El Ghazi maakte gisteravond echter bekend dat het papierwerk nog altijd niet is afgehandeld. Deelname aan het WK wordt nu naar eigen zeggen ‘wel kort dag’.

De aanvaller van PSV heeft twee A-interlands voor Nederland achter zijn naam staan, maar speelde voor het laatst in 2015 voor Oranje. Onlangs liet hij vallen dat hij de kleuren van Marokko wilde verdedigen en dat enkel nog administratieve handelingen een definitieve overstap in de weg stonden. Na de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen FK Bodø/Glimt in de Europa League, maakte El Ghazi bekend dat het niet wil vlotten met de overstap.

Bij ESPN vertelde El Ghazi dat het papierwerk nog altijd niet is afgehandeld. “Ik heb laatst gezegd dat ze bezig waren, maar er zijn nu nog geen updates. Ik denk dat het wel ingewikkeld is, er moet het een en ander gebeuren met papierwerk en dat is nog steeds niet helemaal geregeld.” Aangezien het WK in Qatar op 20 november al begint, dringt de tijd. “Ja, het wordt wel kort dag. Dus of het op tijd klaar zal zijn voor het WK: daar heb ik nog geen idee over.”

De aanvaller, die door PSV afgelopen zomer voor ruim drie miljoen euro overgenomen werd van Aston Villa, kwam tot nu toe twaalf keer in actie voor de Eindhovenaren. Daarin kwam hij tot vijf treffers en drie assists. Marokko zit in Qatar in de poule met Kroatië, België en Canada. De Leeuwen van de Atlas beginnen het eindtoernooi op 23 november tegen Kroatië.