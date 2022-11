‘Nuevo De Ligt’ Perr Schuurs wekt serieuze interesse van Spaanse top

Dinsdag, 1 november 2022 om 16:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:45

Perr Schuurs wordt met speciale belangstelling gevolgd door Atlético Madrid, weet de Mundo Deportivo. Diego Simeone is op zoek naar een geschikt alternatief voor het centrale duo José María Giménez-Stefan Savic, en is in zijn zoektocht uitgekomen bij de 22-jarige stopper van Torino. Schuurs is na zijn vertrek bij Ajax bezig aan een wederopstanding, en heeft met zijn sterke prestaties bij i Granata zijn oude bijnaam 'de nieuwe Matthijs de Ligt' zelfs weer doen herleven.

Het gaat Atlético nog niet voor de wind dit seizoen. Vaak strijden los Colchoneros tot het bittere eind mee om de landstitel, maar nu staan ze al acht punten achter op nummer twee Barcelona. Atlético is in dat verband in ieder geval op zoek naar meer defensieve zekerheid. Giménez en Savic worden als te blessuregevoelig beschouwd, terwijl Felipe en Mario Hermoso niet over het gewenste niveau zouden beschikken. Schuurs is daarom in beeld in Madrid.

De Limburger speelde zich vrijwel direct na zijn zomerse overstap in de basis bij Torino en zeker de laatste wedstrijden maakt hij grote indruk. Hij stond met een sterk optreden onder meer aan de basis van de 2-1 zege op AC Milan afgelopen weekend. Zo is de oude bijnaam van Schuurs een nieuw leven komen te leiden. De centrumverdediger werd een aantal jaren terug al vaak vergeleken met De Ligt, die vrijwel even lang is en een vergelijkbare speelstijl hanteert.

Schuurs, die volgens de Mundo Deportivo ook nog altijd nadrukkelijk door Liverpool wordt gevolgd, is echter niet de enige op het lijstje van Atlético. Ook William Saliba (Arsenal) en Íñigo Martínez (Athletic Club) staan hoog op het lijstje van Simeone. Laatstgenoemde is na dit seizoen transfervrij, maar lijkt de voorkeur te geven aan een overstap naar het eveneens geïnteresseerde Barcelona. Saliba speelt voor het eerst in drie jaar wekelijks bij Arsenal en lijkt derhalve geen reden te hebben om te verkassen.